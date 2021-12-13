Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3. kez doğrudan döviz satış yöntemiyle piyasaya müdahalede bulundu. İlk müdahele 1 Aralıkta ve 2. müdahale ise 3 Aralıkta gerçekleşmişti. 3. müdahalenin büyüklüğünün 500 milyon dolar olduğu söyleniyor. 13,950 seviyelerinde yapılan müdahale ile USDTRY 13,800 seviyelerinde tutuldu. TCMB için, 13,950’li seviyelerin şimdilik kırmızı çizgi olduğunu ve buralarda müdahale geldiğini görüyoruz.



ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllıkta %6,8 olarak açıklandı. Ekim ayında %6,2 ile 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Kasım'da 39 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Seviyenin Fed’in %2 olan orta vade enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğu görülüyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün "durağan"a revize edilebileceği aktarıldı.



Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk Lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini %25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Merkez Bankası kararları açısından bu hafta hareketli geçecek. FED toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve buradan gelecek mesajlar büyük önem taşıyor. Bunun yanında 16 Aralık Perşembe günü TCMB faiz kararı, ayrıca İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararı ve açıklamaları yakından takip edilecek. Bu hafta toplamda 20 merkez bankası yılın son faiz kararını açıklayacak.

13,950 seviyelerine geldiğinde TCMB’nin doğrudan müdahele ettiği USDTRY, geçtiğimiz haftayı 13,870 seviyelerinde noktaladı. Bu haftaya yine ayni seviyelerde başladığını görüyoruz. EURTRY 15,660 ve GBPTRY 18,375 seviyelerinde anlık olarak piyasada fiyatlanıyor.

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13/12/2021 09:42