Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi, gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi olmaya devam etmekte. TL'deki değer kaybı ise benzer para birimlerine göre şu an için daha belirgin. Kur geçen hafta risk iştahı ile 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35’in üzerinde tamamladı ve yeni haftaya da sert yükselişle başladı.

Yurt dışı tarafta ise küresel piyasaların odaklandığı başlıkların önünde gelen ABD'deki teşvik paketine ilişkin olarak yeni başkan Joe Biden'dan açıklama geldi. Ülkede korona virüsün salgınının etkileri dolayısıyla Nisan'dan bu yana istihdamda ilk kez düşüş kaydedilirken, Biden doğrudan 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu. 20 Ocak'ta yapılacak görev tesliminden önce Perşembe günü paketin açıklanacağını belirten Biden, paketin büyüklüğünün trilyonlarca dolar olacağını ifade etti

Öte yandan Ocak’taki Kongre baskını sonrasında tepkileri üzerine çeken ve her geçen gün partisinin üyelerince de dışlanmaya başlayan mevcut ABD Başkanı Trump’a yönelik azil soruşturmasının bugünden itibaren başlatılacağına ve bu kapsamda Trump yanlısı aşırı sağcı bazı grupların da 20 Ocak’taki Biden’ın yemin töreni öncesinde yeni bir ayaklanmaya hazırlık yaptıklarına dair haber akışları ise negatifti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

Açıklanan kritik ABD verilerinde ise Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 140 Binlik istihdam kaybına işaret ederek beklentilerden kötü gerçekleşme gösterirken, verinin geçtiğimiz ayki datası ise 245 Bin’den 336 Bin’e revize edildi. İşsizlik Oranı geçtiğimiz ayki yüzde 6.7’lik seviyesini korurken, Ortalama Saatlik Kazançlar ise yüzde 0.8’lik artış oranıyla; yüzde +0.2’lik tahminlerin hayli üzerinde geldi.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise yurt dışı tarafta “Covid-19 Pandemisi”ne dair rakamlar, aşılama çalışmaları, ABD-Çin ilişkileri ve mevcut ABD Başkanı Trump’a yönelik olası azil soruşturma süreci önemli konular arasında yer alırken Türkiye tarafında ise ekonomik veri olarak; Cari İşlemler Dengesi ve Çeyreklik İşsizlik Ortalaması takip edilecek.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,3311 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3713 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0063 GBPTL kuru ise 9,9977 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4641 EUR/TL kuru 9,0958 GBP/TL kuru ise 10,0797 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 09:51