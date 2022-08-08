Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile Rusya’nın Soçi kentinde yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak." İfadelerini kullandı. Suriye’ye olası askeri operasyon ile ilgili gelen soruya ise Erdoğan, “Sayın Putin konuyla ilgili Türkiye’ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor. Terörle mücadele noktasında her zaman yanımızda olacağını özellikle de ifade ediyor.” Açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin’in ‘Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur’ gibi bir yaklaşımı olduğunu da aktardı. Erdoğan, Putin'in daveti üzerine Eylül'de Şanghay Beşlisi'nin Özbekistan'da yapacağı toplantıya katılacağını açıkladı.



Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilen toplantı sonrası, Türkiye ve Rusya arasında ticaret ve enerji alanında işbirliğininin artırılacağının açıklanması ile, bazı Avrupalı yetkililer Türkiye’ye yönelik birtakım yaptırımların gelebileceğinin sinyallerini verdi. İngiltere Merkezli Financial Times’ın yaptığı ve 6 batılı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği yetkilileri şimdiye kadar arabuluculuk sıfatı nedeniyle bir nevi yaptırımlardan muaf tutulan Türkiye'yi yakından izliyor ve Rusya'ya yönelik yaptırımların çiğnenmesi durumunda, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar gelebileceğinin sinyalini veriyor. Bazı yetkililerin ise henüz işbirliğinin detaylarının belli olmadığını ve Türkiye’ye yaptırım ile ilgili resmi bir tartışma olmadığını belirttikleri açıklandı.



ABD’de geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. 250 bin beklentisine karşı Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %3,6’dan %3,5’e geriledi. Olumlu gelen veriler sonrası ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında sert faiz artışlarına devam edeceği beklentisi arttı. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi de bu bağlamda yakından takip edilecek.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyareti sonrası yükselen gerilim ise henüz dinmiş değil. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan ziyareti nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Ayrıca Çin’in ABD ile askeri görüşmelerini iptal edeceği, iklim görüşmelerini de durduracağı açıklandı. Çin ordusu ise Tayvan çevresindeki askeri tatbikatların devam edeceğini duyurdu. Tayvan Başbakanından “Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz.” Açıklaması geldi.



USDTRY 17,941, EURTRY 18,269 ve GBPTRY 21,658 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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08/08/2022 09:53