Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, haftanın son işlem gününe; 11 puan civarında pozitif başladı. Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen endekste, seansın sonunu da; sadece yüzde 0,12 oranında yükselişle, 9.652,00 puandan tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz Cuma günü 2024 yılı 3.Çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. TÜİK’e göre; Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında daraldı(küçüldü). Zincirlenmiş hacim endeksi olarak, önceki yılın aynı çeyreğine (2023/3.Çeyrek) göre ise, senelik öncü GSYİH artışı yüzde 2,1 oldu.

TCMB, 39. Finansal İstikrar Raporunu Yayımladı. Raporda: sıkı para politikası koşullarının iç talepteki dengelenme sürecine katkı sağladığı ve dezenflayon sürecinin sürdüğü belirtildi. BDDK ise, 2024 yılı Ekim ayına ilişkin Türkiye Bankacılık sektörü İstatistiklerini açıkladı. Bankacılık sektörünün net karı; yıllık olarak yüzde 17,1 artışla 55,2 milyar TL olurken, Ocak-Ekim dönemine ait net kar ise 515 milyar 628 milyon TL olarak gerçekleşti.

Almanya’da ise işsizlik verileri açıklandı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise sabit kalarak yüzde 6.1 seviyesinde kaldı. Yayımlanan raporda, ekonomik durgunluğun devam ettiği ve siyasal belirsizliklerin durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump BRICS ülkelerine, dolardan uzaklaşmaları halinde yüzde 100 tarife uygulama tehdidinde bulundu. Trump'ın bu yeni tehdidinin ardından dolar yeniden yükselişe geçti.

Aralıksız sekiz hafta yükseldikten sonra geçen hafta yüzde 1,26 gerileyen ve yılın en kötü haftasını geride bırakan Bloomberg Dolar Endeksi yeni haftaya yüzde 0,5'e varan yükselişle başladı.

Altın, doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesiyle düştü. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ve Fed'in bir sonraki faiz oranı hamlesine dair ipuçları verebilecek önemli ABD verilerini bekliyor.

Külçe altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 3 düştükten sonra Pazartesi günü ons başına 2.630 dolar civarında işlem gördü. Gümüş, platin ve paladyum düştü.

Petrol yeni haftaya yükselişle başlarken, yatırımcılar OPEC+ toplantısını bekliyor.

Brent geçen hafta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 72 dolar civarında işlem gördü. ABD Ham Petrolü ise 68 doların üzerinde işlem görüyor.

USD/TRY 34.72, EUR/TRY 36.59, GBP/TRY 44.07, seviyelerinde işlem görmektedir.