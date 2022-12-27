Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle yaptığı anket sonuçlarına göre, reel sektör güven endeksi Aralık ayında 97,9’dan 97,8’e geriledi. Kapasite kullanım oranı ise Aralık ayında %75,9’dan %76,5’e yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu’nın açıkladığı verilere göre ise, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,7, perakende ticaret sektöründe %4,5 ve inşaat sektöründe %1,2 artış gösterdi. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 120,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 127,5 ve inşaat sektörü güven endeksi 92,6 değerlerini aldı. Endeksler 0-200 aralığında değerleniyor ve endeksin 100’den büyük olması, sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğe, 100’den küçük olması ise kötümserliğe işaret ediyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin yabancı döviz mevduatları son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 16 Aralık ile biten haftada bankalarda bulunan toplam döviz mevduatları 199,3 milyar dolar olurken, bireysel döviz mevduatları 118,6 milyar dolar olarak açıklandı. Aralık 2021’de dövizin toplam mevduat içindeki payının %62 ile rekor seviyelere çıkmasının ardından bir yıl içinde alınan önlemler ile, son hafta itibarıyla toplam mevduat içinde dövizin payı %54’e düştü ve TL’nin payı da %46’ya yükseldi. Bu önlemlerden biri olan kur korumalı mevduatın maliyetinin 91,6 milyar TL’ye geldiği de açıklandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz’de 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen toplam doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon dolar olduğunu söyledi. Ayrıca Erdoğan, “Amacımız 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.” İfadelerini kullandı.



Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu, 8 Ocak 2023'ten itibaren Kovid-19’un "B kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesinde uygulamalara tabi tutulacağını duyurdu. Yapılacak değişiklik, sınırların açılması ve karantina tedbirlerinin tamamıyla kaldırılmasının yolunu açacak bir adım olarak değerlendiriliyor.



Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

USDTRY 18,680, EURTRY 19,902 ve GBPTRY 22,588 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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27/12/2022 09:58