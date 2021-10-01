Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Ekim 2021

Türkiye’de Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine uzatıldı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran %5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj alınmayacak.

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, 35'e karşı 65 oyla kabul edildi. Söz konusu bütçe tasarısında, afet yardımı ve Afgan mültecilerin yerleştirilmesi için acil durum fonu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yer aldı. Tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini çıkladı. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklentileri de aşarak %6,7'lik büyüme kaydetti. En güncel durumu gösteren ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları dün açıklandı ve son haftada işsizlik maaşı talebinde bulunan kişi sayısı 11 bin artarak 362 bin oldu. Piyasa beklentileri başvuruları 335 bine gerilemesi yönündeydi. Bugün ABD’de Kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve imalat verileri takip edilecek.

Avrupa istatistik ofisi AB ve Euro Bölgesi ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de de Temmuz ayında %6,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta %6,8’e düştü. Euro Bölgesi'nde de Temmuzda %7,6 olan işsizlik, Ağustosta %7,5'e geriledi. İşsizliğin en fazla görüldüğü ülke %14 ile İspanya oldu. %13,2 ile Yunanistan 2. Sırada yer alıyor. Bugün Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi ve imalat verileri açıklanacak.

USDTRY kuru dün 8,9394-8,8593 arası dalgalanarak Eylül ayını 8,8902 ile kapattı. Bugün USDTRY piyasada 8,890 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,295, GBPTRY kuru ise 11,965 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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01/10/2021 09:40