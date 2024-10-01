Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Ekim 2024

Ayın son günü İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliğin son günlerde tırmanmasının yansımaları sayesinde BIST100 haftaya satıcılı başladı. Günü 112 puan değer kaybıyla tamamlayan borsa %1.14 oranında gerileyerek 9,666 seviyesine ulaştı.

Veri olarak baktığımızda BDDK’nın yayınladığı Bankacılık sektörü genel verilerine göre: toplam net kar bu yılın Ocak – Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 artışla 382,8 milyar TL’ye yükseldi. Sektörün toplam aktifleri Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %46,3 artışla 29,7 trilyon TL’ye yükseldi. Toplam krediler ise geçen yılın Ağustos ayına göre %40,4 artışla 14,6 trilyon TL oldu. Ağustos ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı geçen yıl Ağustos’taki %1,61 seviyesinden %1,69’a yükselirken, çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu geçen yılın aynı dönemindeki %15 seviyesinden %13’e geriledi.

Haber akışına yansıyan bir diğer başlık ise Deutsche Bank’ın Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesi oldu. Deutsche Bank analizine göre 2024 yılında Türkiye'de ekonomik aktivite soğuması bekleniyor. Enflasyondaki düşüş ivmesinin yılın geri kalanında devam edeçeği öngörülürken 2024 yılı büyüme tahmini %3 olurken enflasyon tahmini ise %42 olarak ortaya kondu. Kasım ayında ise 250 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin açıklamaları da gündeme yansıyan diğer bir konu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “fiyat köpüğünün yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da hızlanacaktır” şeklinde konuşurken özel sektör için yerel kalkınma hamlesi teşvik programının da önümüzdeki haftalarda ilan edileceğini belirtti.

Kurlara baktığımızda Türk Lirasındaki hafif değer akybının devam ettiğini görüyoruz. USDTRY kuru günü 34.17 seviyelerinden açıp, gün içinde 34.20 sınırına kadar geldikten sonra günü 34.19 seviyesinden tamamladı. Sabah itibariyle USDTRY 34.20, EURTRY 38.1270, ve GBPTRY 45.7540 seviyelerinden işlem görmekte.

Yurt dışı tarafta ABD’den Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edildi. Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam bir durumda olduğunu ve bunu korumak için bankanın araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. Ayrıca Fed’in faizleri hızlı şekilde indirmede acele etmeyeceğini de sömzlerine ekledi. Powell ardından açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Golsbee ise faiz indirim sürecinin bir yıldan fazla süreceğini belirterek, önümüzdeki yıl çok sayıda faiz indirimi beklendiğini söyledi. Bu açıklamalarla yıl sonuna kadar atılacak faiz indirimi adımlarının küçük olma olasılığı artmış oldu.

Avrupa tarafında ACB Başkanı Lagarde Avrupa bölgesindeki enflasyonun kontrol altına alınacağına dair iyimser olduklarını ve bunun Ekim ayı faiz kararına yansıyacağını belirtti. Dezenflasyonun son 2 ayda hızlandığını, Eylül'de de devam etmesini beklediklerini belirten Lagarde "Enflasyonla mücadelemizde çok yol katettik. Enflasyon yılın son çeyreğinde baz etkisiyle geçici olarak yükselebilir. Ancak son gelişmeler enflasyonun zamanla hedefe döneceğine dair güvenimizi artırıyor" şeklinde konuştu. Lagarde veri odaklı yaklaşımlarına devam edecekleri mesajını verdi. Nitekim dün Almanya’dan gelen enflasyon verileri de bu açıklamaları teyit eder nitelikteydi. Destatis verilerine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisinde AB uyumlu TÜFE yıllık %1,8 ile beklentiye paralel artarken geçtiğimiz ay açıklanan %2 oranın altında gelmiş oldu. Açıklama enerji maliyetlerindeki düşüşün enflasyondaki yavaşlamada etkili olduğu şeklinde oldu. Bu oran ALmanya enflasyonunun Şubat 2021’den bu yana ilk kez MB hedefi olan %2’nin altında gerçekleşmiş oldu.

Avrupa’da karşılanan bir diğer veri ise İngiltere büyüme verisi idi. Veriye göre İngiltere ekonomisi Nisan-Haziran döneminde % 0.5 ile %0.6 olan beklentinin altında büyüme gösterdi. Ekonomik büyümedeki olumsuz gelişme İngiltere Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin duruşunu değiştirme konusunda baskı unusuru olabilir.

Dolar endeksi günü %0,35 oranında artışla 100.77 seviyesine gelirken EURSUD günün enfasla değer kaybeden gelişmiş ülke para birimi oldu ve günü 1.1130 seviyesinden tamamladı. Altın rekor seviyelerinden %1 düşerek gün içi 2666 seviyesini test etmiş olsa da bu seviyede kalıcı olamadı ve 2,654’ten günü tamamladı. Spot gümüş ise dünkü sert yükselişlerinin ardından bugün değer kaybetti. Ons gümüş %1.50 gerileyerek $31.08 seviyesinden işlem gördü.

Bugün veri gündeminde ABD, Avrupa ve Türkiye için PMI verileri yer almakta. Ayrıca ABD’den gelecek olan JOLTS açık pozisyonlar verisi de büyük önem arz etmekte.