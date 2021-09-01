Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Eylül 2021

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde %6’ya yükseltti. Moody’s Mayıs ayındaki raporunda %5’lik bir büyüme tahmininde bulunmuştu. Ayrıca raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak Kovid-19 Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğu belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye’nin dış ticaret açığı, piyasa beklentilerine paralel olarak Temmuz ayında 4 milyar 278 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %4,7 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde %77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,6’ya yükseldi. Dün Amerikan Doları TRY karşısında, %0,63, Euro ise TRY karşısında %0,41 değer kaybetti. BİST 100 kapanışta %0,95 yükselerek 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD hisse piyasaları, petrol ve gaz, teknoloji, hammadde sektörlerindeki hisse düşüşleriyle birlikte aşağı yönlü hareket etti. Dow Jones %0,11, S&P 500 %0,13 ve Nasdaq %0,04 değer kaybı yaşadı. ABD’de tüketici güven endeksi Temmuz ayındaki 125,1’den sonra 113,8’e geriledi. Böylelikle ABD tüketici güven endeksi son 6 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Euro bölgesinde yıllık enflasyon oranı %3 ile 10 yılın zirvesini gördü. Enflasyon Temmuzda %2,2 artmıştı. Aylık enflasyon %0,4 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %1,6 ile 2012’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dün günü 8,316 ile kapatan USDTRY kuru, Bugün piyasada 8.325 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.825, GBPTRY kuru ise 11.448 seviyelerinde dün günü tamamlamıştı.

Bugün ise, dünkü aşağı yönlü hareketlerin ardından; USDTRY 8.325, EURTRY 9.817 , GBPTRY ise 11.430 seviyelerinde işlem görmekte.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2021 09:46