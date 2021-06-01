Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Haziran 2021

Geçen hafta küresel fiyatlamanın dışında negatif ayrışarak döviz karşısında değer kaybeden ve 8,6237 ile yeni rekor seviyeyi gören TL, dün hem doların gelişen ülke paraları karşısındaki düşüşü hem de Türkiye tarafında beklentiden iyi gelen ilk çeyrek büyüme verisinin etkisiyle haftaya iyi başlasa da TL’nin dolar karşısındaki Mayıs ayı kaybı %2,5 olurken sene başına göre kaybı ise %14 seviyelerinde.

TÜİK’in dün açıkladığı Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek büyüme verisine baktığımızda ise 2020 yılının son çeyreğinde %5,9 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi ; 2021’in ilk çeyreğinde ise %7 büyüyerek %6,7 oranındaki büyüme beklentisini aştı

ABD’nin tatil olduğu ilk işlem gününde ise küresel tarafta Almanya’dan enflasyon rakamları takip edildi. Almanya’da koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması, restoran ve dükkanların yeniden açılmaya başlamasıyla enflasyon Mayıs’ta yıllık yüzde 2.4 artışla 2018’den beri en yüksek seviyeye çıktı

Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak enflasyon verisinin ise yüzde 1.9 artması bekleniyor. Küresel bazda karantinaların kalkması mal ve hizmetlere yönelik talebi artırırken Euro Bölgesi ekonomisi toparlanmaya başlasa da Avrupa Merkez Bankası yetkilileri fiyat artışları konusunda temkinli olmak gerektiğini ve parasal destekleri çekmek için henüz erken olduğunu ifade ediyor.

Son olarak OECD’nin(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ) açıkladığı projeksiyonlarda ise 2021 küresel büyüme tahmini %5.6’dan %5.8’e revize edilirken,2022 büyüme öngörüsü de %4.4 olarak bildirildi.

Kur tarafına baktığımızda dünkü işlem gününe 8,5699 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4808 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,3678 GBPTL kuru ise 12,0504 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,4936 EUR/TL 10,3819 GBP/TL kuru ise 12,0842 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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01/06/2021 09:22