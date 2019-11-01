Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (1 Kasım 2019)

Yurt içi tarafta dün TCMB’nin 24 Ekim’de yapılan PPK toplantısının özetini yayınladı. Son toplantıda da piyasa beklentilerini aşarak 250 bp faiz indirimine gidip Temmuz ayı itibariyle toplam 1000 bp faiz indiren merkez, dün açıkladığı enflasyon raporunda da yılsonu enflasyon beklentisini %12’ye düşürdü. TCMB Başkanı Murat Uysal gerçekleştirdiği açıklamalarda enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İngiltere tarafında 12 Aralık’ta yapılması beklenen erken seçime yönelik öngörüler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Son yapılan anketler mevcut hükümetin koltuk sayısını koruduğuna yönelik. Öte yandan Brexit yanlısı partilerinde oy sayısını artırabileceği söyleniyor. Bu durumda şuanda anlaşmasız bir ayrılık ihtimalini güçlendirerek Sterlin varlıklarına pozitiflik katmakta.

ABD tarafında ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturulması başlatılmasını öngören tasarı, Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Tasarıya 231 kişi evet, 196 kişi de hayır oyu verdi. Meclis’te 435 sandalyeden 234’ünü Demokratlar ellerinde bulunduruyor. Bugün ise ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesine dair yapılan soruşturmadan gelebilecek ekstra haber akışlarıda önemli olabilir.

Euro Bölgesi’nde açıklanan ekonomik verilerde ise TÜFE, Ekim ayında yıllık %0,7 ile zayıf kalmaya devam etti. Çekirdek TÜFE ise yıllık %1,1 ile beklenti dahilinde geldi. Enflasyon başta olmak üzere bölge ekonomik göstergelerindeki zayıflamada risklerin artması ve buna bağlı yatırımların ertelenmesi en önemli gerekçe olurken maliyet artıcı etkenlerin de sınırlı kalması enflasyonu baskılayan unsurlar arasında. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan bir diğer veri olan işsizlik oranı Eylül’de yeniden %7,5 seviyesine yükseldi. Yıl içinde %7,8 seviyesinden %7,4’e kadar gerileyen işsizlik oranı son yılların en düşük seviyelerini koruyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe işlem gününe 5,7158 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7117 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3720 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3901 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7205, EUR/TL kuru 6,3848, GBP/TL kuru ise 7,4116 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta İmalat PMI verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tarım Dışı İstihdami İşsizlik Oranı, İmalat PMI verisi, ve İngiltere’den yine İmalat PMI verileri takibimizde olacak.

01/11/2019 10:31