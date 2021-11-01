Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Kasım 2021

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüştü. Bir saati aşan görüşmenin ardından, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği bildirildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2021 enflasyon tahmini %14,1'den %18,4'e çıkarıldı. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ise %7,8'den %11,8'e yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta, Avrupa Merkez Bankası beklenildiği gibi politika faizini sıfırda tutarak bir değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada, 1 trilyon 850 milyar Euro’luk pandemi acil varlık alım programı çerçevesinde, varlık alımlarının en azından Mart 2022'ye kadar ya da "Covid-19 krizinin sona erdiği" kararı verilene kadar devam edeceği bildirildi.



Euro Bölgesi'nde 3. çeyrekte ekonomi bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 büyüdü. %3,5 olan beklentilerin üzerinde gelen büyüme, yine de enflasyonun gölgesi altında kaldı. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 arttı. Aylık olarak ise fiyatlarda %0,8 artış olduğu gözlendi.



ABD yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 Temmuz ayında faizi artıracağı tahmininde bulundu. Kurumun önceki tahminleri Fed'in 2023 yılında faiz artışına gideceği yönündeydi. Kurum ayrıca, ikinci faiz artışı için Kasım 2022 tarihini öngörürken, bu faiz artışlarını takiben bir yıllık süre içinde Fed'den iki faiz artışı daha gelmesinin olası olduğuna dikkat çekti.

Bu haftanın en önemli verileri arasında Çarşamba günkü Fed faiz kararı bulunuyor. Bir değişikliğe gidilmesi beklenmese de, buradan gelecek mesajlar büyük önem taşımakta. Yine Çarşama günü Türkiye TÜFE/ÜFE rakamları açıklanacak. Ayni gün Euro Bölgesi işsizlik oranı da takip edilecek. Perşembe günü ise Euro Bölgesi ÜFE rakamları ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. Haftanın son günü, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek önemli veriler arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz ayı 9,607 ile kapatan USDTRY, bugün piyasada 9,573 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 11,065, GBPTRY ise 13,094 dolaylarında fiyatlanmakta.

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01/11/2021 09:21