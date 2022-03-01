Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Mart 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.” Açıklamalarını yaptı.



Rusya’ya karşı her geçen gün yeni yaptırım kararları açıklanıyor. New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası, Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını durdurdu. Ayrıca Japonya Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını donduracağını duyurdu. İngiltere, limanlarına Rus gemilerinin erişimini yasaklarken, İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı kendi yaptırımlarını açıkladı. Tüm Rus vatandaşlarının yurt dışına döviz çıkarması yasaklanırken, yabancı bankalardan dış borç alımı da yasaklandı. Ayrıca Avrupa Birliği ve Rusya’ya hava sahasını kapatan diğer ülkelere karşı da Rusya hava sahasını kapattı. Bu arada Rusya Merkez Bankası’nın, 1050 baz puanlık şok bir artışla politika faizini %9,5'ten %20'ye çıkardığı açıklandı. Ayrıca Moskova Borsası’nın dün olduğu gibi bugün de mevcut durumdan dolayı kapalı kalacağı bildirildi.

Ukrayna - Rusya arasındaki savaşın çözümüne dair Belarus’ta bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine döndü. Görüşmelerin 2. Turunun kısa zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 4. Çeyrek ve 2021 yılına ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,0 büyüdü. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde beklentilere paralel olarak % 9,1 büyüdü.



Rusya-Ukrayna en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, Türkiye tarafında İstanbul için açıklanacak enflasyon rakamları, ayrıca Almanya TÜFE rakamları takip edilecek.

USDTRY 13,805, EURTRY 15,457 ve GBPTRY 18,523 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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01/03/2022 08:50