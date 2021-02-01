Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Şubat 2021

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta küresel riskten kaçıştaki belirginleşme ile baskı altında kalsa da, TCMB'nin uzun süre sıkı duruş ve enflasyonu %5'e düşürme kararlığı ile sıkı bir para politikası oluşturulacağı söylemlerinin desteğiyle TL, satış baskısından en az etkilenen para birimi konumundaydı.

Bu hafta ise Türkiye tarafında Çarşamba günü açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verisi haftanın en önemli datalarından biri olarak takip edilecek. 2020’nin son çeyreğinde yükselişe geçen enflasyonun Ocak ayında da gıda baskısı ile %15’e yaklaşması bekleniyor.

TCMB hem enflasyon raporunda hem de son PPK özetindeki açıklamalarda enflasyonda birkaç ay daha yükselişin devam edeceğine vurgu yaptı ve bu nedenle sıkı para politikasının da uzun bir süre devam edeceğini belirtti. TCMB Başkanı Naci Ağbal ise ilk enflasyon raporu sunumunda sıkılaşma ve fiyat istikrarı mesajlarına devam ederken, banka Ekim raporundaki tahminlerini korudu.

Ağbal son dönemde dile getirilen faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak da "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Türk Lirası’nda değer kazanımlarının arttığı gözlendi.

Ek olarak geçtiğimiz hafta TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı ve Ocak ayında endeksin yüzde 1.6 oranında artış yaşayarak 96.2 seviyesine ulaştığı görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise piyasalar Türkiye tarafından gelecek olan İmalat PMI verisini takip edecek. Veri ile birlikte TL varlıklarında volatilite bir miktar artabilir.

Yurt dışı tarafta ise geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası FED Ocak ayı toplantısında beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmedi ve faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Yurt dışı piyasalarda ise bugün piyasaların gündeminde PMI verileri ve işsizlik oranı verisi olacak. İlk olarak Almanya’dan ve Euro bölgesinden İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi verileri izlenecek. Ardından ise Euro bölgesinden gelecek olan işsizlik oranı verisi takip edilecek. Veriler ile birlikte Euro varlıklarında hareketlilik artabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,3670 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3099 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,8713 GBPTL kuru ise 10,0138 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,2787 EUR/TL kuru 8,8285 GBP/TL kuru ise 10,0025 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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01/02/2021 08:58