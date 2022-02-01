Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1 Şubat 2022

Merkez Bankası Kanunu uyarınca TCMB 2021'de enflasyon hedefinden sapıldığı için hükümete açık mektup gönderdi. 2021'de %5 olarak hedeflenen enflasyon %36 olarak gerçekleşmişti.

Mektupta liralaşma öne çıkarıldı. Liralaşmanın orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeceği ifade edildi. Üç kanaldan ilkinin kur korumalı mevduat ürünü olduğu belirtildi. İkinci olarak, TCMB'nin likidite ve karşılık operasyonlarında Türk lirası araçlara geçişin kademeli bir şekilde yönetilmesi gösterildi. Son olarak cari dengeyi destekleyen ve döviz kazandırıcı sektörlere yönelik fonlama ihtiyaçlarının uygun vadelerle lira cinsinden karşılanabilmesinin önem arz ettiği bildirildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi. Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.



Türkiye’de dış ticaret, Aralık ayında 6,79 milyar dolar açık verirken, 2021 toplam dış ticaret açığı ise 46,13 milyar dolar olarak gerçekleşti.

San Francisco Fed Başkanı Daly, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele etmek için Mart ayı başında faiz oranlarını artırabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat’a kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini ifade etti.



ABD Dışişleri, İran ile nükleer müzakereler konusunda artık son aşamaya geldiklerini, İran'ın birkaç hafta içinde anlaşmaya dönmemesi halinde anlaşmaya dönüşün mümkün olmayacağını açıkladı.

Tedarik sorunları, yükselen fiyatlar ve Omikron varyantının etkileri ile Euro Bölgesi’nde büyümenin yavaşladığı açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin Pazartesi açıkladığı geçici verilere göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Ekim-Aralık ayları arasında bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Yaz aylarında GSYİH %2,3 artış göstermişti. 2021 yılı genelinde ise ön tahminlere göre Euro Bölgesi ekonomisi %5,2 oranında büyüdü.

USDTRY 13,360, EURTRY 15,013 ve GBPTRY 17,974 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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01/02/2022 10:03