Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 1.02.2024

ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmedi ve %5,25 – 5,50 aralığında sabir bıraktı. Karar metninde, Komite’nin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2’ye doğru gerilediğine dair daha fazla emin olana kadar, faiz indiriminin uygun olmasını beklemediği vurgusu yapıldı. Ayrıca metinde “Komite, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır.” İfadeleri de kullanıldı. Son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ettiği de belirtilen metinde, istihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı, ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü ve işsizlik oranının düşük kaldığı ifade edildi. Enflasyonun ise geçtiğimiz yıl düştüğü, ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü metinde yer aldı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada, “Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz.” İfadelerini kullandı. Powell, Mart ayında faiz indirimi beklemediklerini de söyledi. Sıradaki faiz kararı 20 Mart tarihinde açıklanacak.



ABD verilerinden devam edecek olursak, ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan özel sektör istihdamı Ocak ayında beklentilerin altında kaldı. 145 bin artması beklenen istihdam sayısı 107 bin olarak açıklandı. Aralık verisi ise 164 binden 158 bine revize edildi. İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 25 bin, orta ölçekli işletmelerde 61 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 31 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 77 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 30 bin kişilik yükseliş oldu. Ücret artışları Ocak ayında azalmaya devam etti. İstihdam edilenler için yıllık bazda ücret artışları Ocak ayında %5,2 olurken, geçen yılın Aralık ayında bu oran %5,4’tü. İş değiştirenler için ücret, Mayıs 2021’den bu yana en düşük yıllık artışla %7,2 arttı. ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, “Enflasyona göre ayarlanmış ücretler son altı ayda iyileşti ve ekonomi ABD’de ve küresel olarak yumuşak bir inişe doğru gidiyor gibi görünüyor.” Açıklamasını yaptı.



Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2'ye yükseldi. Ocak-Aralık döneminde ise dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz gün açıkladığı bir diğer veri ise turizm istatistikleri oldu. Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Sosyal medya hesabından turizm verilerini değerlendiren Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık %11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı.” İfadelerini kullandı.



Türkiye’de Pazartesi açıklanacak resmi enflasyon verileri öncesi bazı kurumlar tahmin anketlerini yayımladı. Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 23 kurumun katıldığı anket sonuçlarına göre, TÜFE’nin aylık bazda %6,50 ve yıllık bazda %64,57 seviyesinde artacağı öngörüldü. 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre 1 puan artışla %43 oldu. Ayrıca 20 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini %71,30’dan %73’e yükseldi. Katılımcıların büyük bölümü enflasyonda zirvenin Mayıs ayında görülmesini bekliyor. Anadolu Ajansı’nın gerçekleştirdiği anket sonuçlarında Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması aylık bazda %6,84 oldu. Yıllık bazda ise %65,07 sonucu çıktı. Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise, Ocak ayında enflasyonun aylık %6,5 artması, yıllık TÜFE’nin ise %64,5 seviyesine sınırlı düşüş göstermesi bekleniyor. Aralık ayında TÜFE aylık %2,93 ve yıllık %64,77 seviyesinde açıklanmıştı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Ocak ayı öncü verilere göre aylık bazda TÜFE %0,2 ve yıllık bazda %2,9 oldu. Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek TÜFE’nin ise yıllık %3,4 olması bekleniyor.



Bugün Türkiye, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere, ABD imalat PMI verileri açıklanacak. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye PPK toplantı özeti, Euro Bölgesi öncü TÜFE ve işsizlik oranı, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 30,366, EURTRY 32,797 ve GBPTRY 38,572 seviyelerinde fiyatlanıyor.