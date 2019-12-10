Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Aralık 2019

Dünkü gelişmelere baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanan piyasada Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesine yönelik bir açıklama yapmaması ve artan jeopolitik endişelerle dolar/TL dün 5.80'i aşarak 23 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Bu hafta ise TCMB 12 Aralık'ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters'ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB'nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Ayrıca jeopoliitk ve siyasi risklere yönelik gelişmelerde yine kur üzerinde etkiliydi. Özellikle geçen hafta gerçekleştirilen NATO zirvesinde başta S-400 konusu olmak üzere bir çok konunun çözüme ulaşmaması TL tarafında baskı unsuru olarak yer almaya devam etmekte.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı ile yaptığı Yıl Sonu Beklenti Anketi’ni açıkladı. Merkezin anket sonuçlarına göre Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 11,62'ye geriledi. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 13,56 iken, bu anket döneminde yüzde 12,40'a geriledi. 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL oldu.. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,4 oldu.

Diğer taraftan Ticaret Anlaşması’na dair gelen haber akışları küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı’nın; Çin ve ABD’nin mümkün olan en kısa sürede her iki tarafı tatmin edecek bir Ticaret Anlaşması’na varmasını ümit ettiklerine dair söylemleri küresel tarafta risk alma iştahının canlanmasına neden oldu.

Bunun dışında Avrupa tarafında 12 Aralık İngiltere Erken Seçimlerine yönelik halihazırda iktidarda olan Başbakan Boris Johnsonn’ın yeniden seçileceğine işaret eden anket sonuçlarıyla beraber Pound varlıkları pozitif eğilimde devam etmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7802 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8114 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4303 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6394 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8136 EUR/TL kuru 6,4338 GBP/TL kuru ise 7,6466 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, İmalat Üretimi ve Sanayi Üretimi, Almanya’dan ise ZEW Ekonomik Hissiyatı verileri takibimizde olacak.

10/12/2019 13:36