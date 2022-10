Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Ekim 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir açılış programında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Faizin düşmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, “Faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek.” İfadelerini kullandı.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesin’nde yaptığı konuşmada, önceliklerinin üretim ve istihdam olduğunu belirtirken, enflasyonu da kalıcı olarak yeneceklerini ifade etti.

ABD’de kritik öneme sahip tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi 250 bin artış beklentisine karşı 263 bin kişi artış gösterirken, işsizlik ise %3,7’den %3,5’e geriledi. ABD Başkanı Joe Biden açıklanan verilerin ardından, "Bugünün istihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçtiğimizin cesaret verici bir işareti." İfadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen OPEC+ grubunu geçtiğimiz hafta aldığı petrol üretimini kısma kararının küresel ekonomi, özellikle de gelişmekte olan piyasalar için yararsız ve akılsızca olduğunu söyledi.



Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Almanya’da beklenen daralmanın derin olmayacağını, bir iflas dalgasının yaşanmayacağını belirtti. Nagel, Alman ekonomisinin bu yıl %1,3 büyüyeceğini ve gelecek yıl yatay seyredeceğini öngördü. 2023 yılında enflasyonun %6'nın altında olmayacağını da belirten Nagel, Euro Bölgesi için enflasyon tahmini %5,5 oldu. Almanya ve Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE %10 seviyesinde seyrediyor.

Bugün Türkiye işsizlik oranı verisi takip edilecek.

USDTRY 18,564, EURTRY 18,042 ve GBPTRY 20,653 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



10/10/2022 08:59