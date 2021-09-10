Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Eylül 2021

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de yerleşiklerin toplam döviz mevduat hesapları 1,9 milyar dolar artarak 238,2 milyar dolara çıktı ve rekor kırdı. Önceki hafta 236 milyar doları aşarak rekor tazeleyen döviz hesapları son haftada da yükselmeye devam etti. Bu veriler bize Türkiye’de bulunan hane halkı ya da şirketlerin yerel paradan çok, dövize talebinin arttığını gösteriyor. Bugün Türkiye’de açıklanacak işsizlik rakamları günün en önemli verisi olacak.

Avrupa Mekez Bankası, Eylül ayı toplantısını dün gerçekleştirdi. Faiz oranında değişikliğe gitmeyen banka, gecelik mevduat oranını -%0,50 seviyesinde, politika faizini %0'da ve gecelik borç verme oranını %0,25'te tuttu. Avrupa Merkez Bankası pandemi varlık alım programını 1,85 trilyon euroda tuttu. Pandemi alım programının ılımlı, yavaş bir patikada sürdürüleceği, tahvil alımlarının en azından Mart 2022 sonuna kadar devam edeceği vurgulandı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi 2021 büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e çıkardı. Bugün Saat 09:00’da Almanya tüketici fiyat endeksi rakamları takip edilecek.

ABD’de işsizlik maaşı talebinde bulunan kişi sayısı son hafta 35 bin kişi azalarak 345 binden 310 bine geriledi ve pandemi dönemindeki en düşük başvuru rakamı oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ülkedeki istihdam durumununun nabzını ölçen önemli veriler arasında bulunuyor. Saat 15:30 da ABD üretici fiyat endeksi rakamları açıklanacak.

USDTRY kuru dün günü 8,436 seviyelerinde kapattı. Bugün haftanın son işlem gününde ise USDTRY 8.445 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9,995, GBPTRY kuru ise 11.70 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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10/09/2021 09:11