Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Eylül 2024

Haftaya cumu gün sonu açıklanan Fitch raporunun olumlu etkileriyle başlansa da küresel çapta FED kaynaklı yaşanan belirsilikle risk iştahı aşağı gelirken bu durum Türkiye piyasalarına da sirayet ediyor. BIST100 kırılganlığını sürdürerek haftanın ilk gününü %0.73 oranında değer kaybıyla 9,699 seviyesinden tamamlarken USDTRY kuru da 34.067 seviyesine yükselerek günü tamamladı. Açılış itibariyle kurlara bakıldığında USDTRY 34.08, EURTRY 37.626 ve GBPTRY 44.56 seviyesindne işlem görmekte.

Gün içinde takip edilen önemli bir veri akışı bulunmazken piyasaları etkileyebilecek haber başlığına da rastlanmadı. Bugün ise takip edilecek veri olarak karşımıza sanayi üretimi verisi çıkıyor. Son gelen haziran ayı verisinde TCMB tarafından uygulanan sıkılaşma politikasının yan etkisi olarak sanayi tarafında %- 4,7 azalış görülmüştü. Öte yandan geçtiğimiz ay %9.2 seviyesinde gelen işsizlik oranının bu ay için gerçekleşmesini karşılayacağız.

Yurt dışı tarafta ise ABD’den en son gelen istihdam verilerinin FED’in 18 eylüldeki kararına nasıl bir etki yapacağına dair bir belirsizlik hakim. Veriler sonrasında ciddi değer kaybı yaşayan hisse senedi piyasaları haftaya alıcılı bir başlangıç yapmayı başarsa da özellikle Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisi öncesinde bir trend oluşması beklentiler dahilinde değil.

Diğer taraftan son anketlere göre yarışı başa baş götüren ABD Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump’ın bugün gerçekleştireceği münzara piyasaların takibinde olacak. Seçime iki aydan az kalmış olması yarışta bu dönemde yaşanacak her türlü gelişmenin sonuca ciddi etki sağlamasına yol açabilir.

Veri takviminin sakin olduğu günde Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde güçlü tutunmasıyla günü %0.43 oranında artışla 101.70 seviyesinden tamamlamayı başardı. Dolardaki değer kazancının etkisiyle bu hafta İngiltere Merkez Bankası, önümüzdeki hafta ise Avrupa Merkez Bankasından gelecek faiz kararları öncesinde EUR ve GBP’de değer kayıpları yaşandı. He riki parite de %0.4 seviyelerinde değer kaybederek EURUSD 1.1035, GBPUSD ise 1.3073 seviyesinden günü tamamladılar. Altın tarafında hafif kazançla 2,535 usd seviyesi ile gün tamamlanırken, Brent petrol’de ise büyük ekonomilerdeki kısıtlı talep ve bol arz etkenlerine bağlı olarak geçtiğimiz haftayı ciddi kayıplarla tamamlamasına rağmen Pazartesi günü hafif toparlanma yaşayarak 71.72 usd seviyesinden tamamladı. Bu toparlanma ardında ise Meksika körfezinde güçlenen ve 9 büyük platforma zarar vererek arzda kısıtlara yol açabileceği öne sürülen tropikal fırtına Francine’in yattığı belirtilmekte.

Bugün takip edilecek veriler arasında Almanya enflasyonu, İngiltere işsizlik oranı ve ortalama kazançlar verisi yer alıyor.