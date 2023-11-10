Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Kasım 2023

Verdi gündeminin yoğun olmadığı geçtiğimiz gün, daha çok ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın yetkililerinden gelen açıklamalar ön plandaydı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklendiği gibi IMF panelinde gerçekleştirdiği bir konuşmada ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin belirli bir sürede enflasyonu %2’lik hedefe düşürmek konusunda kararlı olduğunu söyleyen Powell, “Şu anda yeterince kısıtlayıcı politika sergilediğimizden emin değiliz.” İfadelerini kullandı. Powell, FED’in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini de belirtti.

Geçtiğimiz gün farklı bir etkinlikte konuşan iki FED yetkilisinden de benzer mesajlar geldi. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda gerçek anlamda ilerleme sağlandığını söyledi. Ancak henüz işlerinin bitmediğini söyleyen Barkin, “Enflasyonu yenmek için ekonominin yavaşlaması gerekecek.” İfadelerini kullandı. Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’de “Enflasyonun %2’lik hedefe ulaştığına emin olana kadar para politikası kısıtlayıcı olacak.” İfadelerini kullandı. FED son iki toplantısında politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Yılın son toplantısı 13 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Tüketici enflasyonunun ise Haziran ayında yıllık bazda %3’e kadar düşmesinin ardından hafif yükselişe geçtiği ve Ağustos ile Eylül aylarında %3,7 ile inatçı bir seyir izlediği görülüyor. Gelecek hafta Salı günü ABD’de Ekim ayı enflasyon verileri yakından takip edilecek.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, AMB’nin faiz oranlarını herhangi bir sürpriz ya da dış şok yaşanmaması halinde daha fazla artırmayacağını söyledi. En geç 2025 yılına kadar enflasyonu %2 hedefine ulaştırma taahhüdünü yineleyen Villeroy, yakın gelecekte faiz oranlarındaki bir indirimin masada olmadığını da söyledi. Villeroy, faiz indiriminin herkes enflasyonun %2’ye geri döneceğine ikna olduğunda söz konusu olacağını söyledi.



ABD’de devam eden işsizlik başvuruları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve 1,83 milyon oldu. Devam eden işsizlik başvurularının son 7 haftadır yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. Diğer yandan 4 Kasım’da sona eren haftada ilk başvurular 217 bin seviyesinde gerçekleşti. Dört haftalık ortalama 210 binden, 212 bin 250’ye yükseldi. Verilerin, istihdam piyasasında bir soğumaya işaret ettiğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 3 Kasım haftasında 1 milyar 532 milyon dolar arterken, net rezervlerinde 404 milyon dolar düşüş görüldü. TCMB verilerine göre, 3 Kasım haftasında brüt rezervler 128,4 milyar dolar düzeyine çıkarken, net rezervler 24,7 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise bir önceki haftaya göre yükselerek, eksi 56,4 milyar dolardan eksi 55,4 milyar dolara çıktı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar da düşüşünü sürdürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 7,9 milyar TL’den 2 trilyon 921,7 milyar TL’ye geriledi.





Bugün Türkiye’de sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. İngiltere’de büyüme rakamları ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. ABD tarafında Michigan tüketici güveni açıklanacak.

USDTRY 28,554, EURTRY 30,459 ve GBPTRY 34,914 seviyelerinde fiyatlanıyor.