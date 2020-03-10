Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Mart 2020

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintisi üzerine anlaşamaması sonucunda petrol piyasalarında yaşanan arz şoku, küresel piyasaların haftanın ilk işlem gününde sert satış baskılarına maruz kalmasına neden oldu. Hafta kapanışına doğru yapılan OPEC toplantıları neticesinde petrol üretiminin kısılması konusunda bir uzlaşıya varılmaması sonrasında Dünya'nın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın, Rusya'ya yönelik bir misillemede bulunması piyasalarda satış dalgası başlattı.

Salgın nedeniyle talebin düşmesine yönelik beklentiler Suudi arabistanın üretim kesintisi talep etmesine neden olurken, Rusya bu talebe yanaşmamış ve cuma günü Viyana'da gerçekleştirilen görüşmeler tıkanmıştı. Suudi Arabistan bunun üzerine cumartesi günü sürpriz bir hamleyle 30 yılı aşkın süredir görülen en büyük fiyat indirimine gideceğini açıkladı ve Krallığa bağlı petrol şirketi Aramco; Asya, Avrupa ve ABD'ye benzeri görülmemiş fiyatlar sunacağını duyurdu. Konuya yakın kaynaklara göre, Suudi krallık aynı zamanda gerekirse günlük petrol üretimini artırarak, rekor seviye olan 12 milyona kadar çıkarmayı da değerlendiriyor. Suudi Arabistan'ın OPEC anlaşmazlığına bir fiyat savaşıyla yanıt vermesi, geçen haftayı 45,27 dolarda kapatan Brent petrolün varil fiyatının 31,02 dolara kadar inmesine neden oldu

Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle iki haftayı aşkın sürede 463 ölümün kaydedildiği İtalya'nın ardından Fransa'da ölü sayısı 25'e çıktı. Almanya'da ise dün Kovid-19 kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı

Piyasalarda panik havası etkili olurken, salgına ve küresel ekonomiye ilişkin endişeler ön planda kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarına yönelik faiz indirim beklentileri daha da güç kazanırken, ABD hükümetinden de ekonomiyi desteklemeye yönelik hamlelerin gelmesi bekleniyor

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 6,1570 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1557 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 7,0170 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 8,0474 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1521 , EUR/TL kuru 6,9960 , GBP/TL kuru ise 8,0275 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Çeyrek dönem işsizlik oranı açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla piyasalar açısından takip edilmeli. Öte yandan dikkatlerin korona virüsüne yönelik gelişmelerin yanı sıra Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan krizien yönelik gelebilecek ekstra açıklamalarda olmasında fayda var.

10/03/2020 11:19