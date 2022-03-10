Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Mart 2022

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken bugün taraflar arasındaki en üst düzey temas Türkiye’de gerçekleşecek. TSİ 11:00’de Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya’da bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise gün içerisinde ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşeceği bildirildi.



Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile üç Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları onayladı. Diğer yandan Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD’nin aldığı ambargo kararları “ekonomik savaş” olarak değerlendirildi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 16 Mart’ta Fransa’da yatırımcılarla buluşacak. Görüşmenin gayrimenkul yatırımcılarıyla olacağı belirtildi.

14 yıl aradan sonra Türkiye ve İsrail arasında en yüksek düzeyli görüşme gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi iş birliği imkanlarına sahibiz.” ifadelerini kullandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi. Haber akışı ile Brent petrolde aşağı yönlü hareketler görüldü.



Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2022 Almanya ekonomisi büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle %4’den %2,5’e indirdi. Enflasyon tahminini ise bu yıl için %4,2’den %5,5’e çıkardı. En kötü senaryoda ise enflasyonun %7 seviyelerini görebileceği açıklandı.

Bugün Türkiye işsizlik oranları, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD TÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranında değişikliğe gitmesi beklenmezken, ABD TÜFE’nin %7,8 seviyeleri ile 1982’den beri en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Ayrıca Rusya Ukrayna savaşının da sebep olacağı etkiler ile enflasyonun yukarı yönlü devam edeceği, ileriki aylarda çift hanelere ulaşma riski olduğu belirtiliyor. Ayrıca Almanya Başbakanı Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Yükselen enflasyon, jeopolitik riskler ve belirsizlik ile döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. USDTRY 14,711 seviyelerinde fiyatlanırkern, EURTRY 16,288, GBPTRY 19,403 seviyelerinde.

Bu habere tepkiniz:



10/03/2022 09:13