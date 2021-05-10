Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Mayıs 2021

Geçtiğimiz hafta piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısını takip etti. Toplantı sonrasında beklentilere paralel olarak banka faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Açıklamalarda ise "Nisan ayı Enflasyon Raporu'ndaki tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar mevcut duruşun devam ettirileceğine" dair söylemin karar metnine girdiği görüldü.

ABD tarafında ise Cuma günü açıklanan İş İstatistikleri’ndeki sürpriz gerçekleşmeler sonrasında hareketlilik yaşandı. 978 Bin düzeyinde artış beklenen Tarım Dışı İstihdam Değişimi; sadece 266 Bin kişilik artış gösterirken, geçen ayın datası da 916 Bin’den 770 Bin’e revize edildi. İşsizlik Oranı datası da; yüzde 6.1 ile beklentiler(%5.8) ve geçen ayki gerçekleşmesinden(6.0) kötü düzeyde geldi. Böylelikle ABD’de işsizlik de salgın yılının Nisan ayından bu yana ilk defe yükseldi

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin hayal kırıklığı yaratmasının akabinde Dolar endeksinde 90.0 seviyesine doğru oluşan hareketler, faiz artırım beklentilerinin ötelenmesi gibi beklentiler gelişmekte olan ülke para birimlerine yaradı ve Türk Lirası da Dolar’a karşı güç kazandı. Bu hafta ise işlemler ramazan bayramı nedeniyle kısa olacak. Çarşamba yarım gün gerçekleşecek işlemlerin ardından Cuma gününe kadar piyasalar kapalı olacak.

Yeni haftada ise risk iştahı üzerinde etkili olabilecek; Avrupa ülkelerinin kısıtlamalarını kaldırıp ekonomilerini yeniden açma yoluna girmesi için eylem ve kararları takip edilecek. Bu hafta Türkiye tarafında veri olarak ise Salı günü açıklanacak olan cari denge, sanayi üretimi ve perakende satış verileri önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,2766 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2336 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0145 GBPTL kuru ise 11,5040 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2464 EUR/10,0343 GBP/TL kuru ise 11,5842 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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10/05/2021 09:21