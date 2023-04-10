Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Nisan 2023

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin hazine nakit dengesi verilerini paylaştı. Şubat ayında 171 milyar 480 milyon TL ile rekor açık veren hazine nakit dengesi, Mart ayında da 32,05 milyar TL açık verdi. Son verilerle birlikte, 2023’ün ilk çeyreğinde hazine nakit dengesinde 257 milyar 827 milyon TL açık vermiş oldu. İlk çeyrekte hazinenin gelirleri 801 milyar 151 milyon TL olurken, faiz giderleri 88 milyar 376 milyon TL ve faiz dışı giderler 973 milyar 834 milyon TL oldu.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. Tarım dışı istihdam Mart ayında 239 bin beklentisine karşın 236 bin olarak açıklanırken, işsizlik oranı %3,6’dan %3,5’e geriledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi ve ADP tarım dışı istihdam verilerindeki yavaşlama ile birlikte, beklentinin altında kalan son tarım dışı istihdam verileri, ABD’de iş gücü piyasasında soğumaya işaret ediyor. Ancak istihdam piyasasında ciddi bir bozulma görülmemekle birlikte, FED’i faiz artışlarından alıkoyacak bir durum henüz ortaya çıkmış değil.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, AMB’nin yüksek enflasyon nedeniyle faiz artışlarına devam etmesi gerektiğini, sadece önceki toplantılardaki gibi 50 baz puanla mı, yoksa daha küçük artışla mı devam edileceğine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Knot, bu konuda kendisinin de henüz karar vermediğini belirtti. AMB’nin sıradaki toplantısı 4 Mayıs’ta gerçekleşecek.



Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD’de resesyon olasılığının arttığını ve FED’in faiz artırım serisinin sonuna geldiğini söyledi. Lawrance, kredilerde önemli miktarda daralma olduğunu, bu noktada durgunluk olasıklıklarının arttığını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya’nın tahıl ve gıda ürünlerinin sevkiyatında normalleşme sağlanmaması halinde, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 60 gün içerisinde bitebileceğini açıkladı.



İsviçre Maliye Bakanı, İsviçre’nin en büyük bankalarından Credit Suisse krizi ile ilgili olarak, “Yetkililerin kararlı müdahalesi olmasaydı, Credit Suisse’in iflasıyla birlikte İsviçre ekonomisinin muhtemel çöküşüne de uyanırdık.” İfadalerini kullandı. Credit Suisse, ayni ülkeden rakibi UBS tarafından hükümetin de desteklediği bir anlaşma ile satın alınarak kurtarılmıştı.

Bugün Paskalya tatili nedeniyle, İngiltere ve Almanya ile birlikte bazı ülke piyasaları kapalı olacak. Türkiye’de cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

USDTRY 19,252, EURTRY 20,978 ve GBPTRY 23,885 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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10/04/2023 09:14