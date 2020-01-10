Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Ocak 2020

Yaşanan gelişmelere bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları rahatlattı.

Hafta başından bu yana sert yükselişlerin yaşandığı petrol ve altında da gelen sert kâr satışlarından sonra, ABD'nin Kasım Süleymani suikastından önceki seviyelerine çekildi.

Trump'ın açıklamalarından hemen önce 5.95'in üzerindeki dolar/TL kuru, 5.90 seviyelerine çekilmişti. Kurda düşüş dün de devam ederken; dolar/TL 5,85 seviyeleri ile 18 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü.

Ötey andan dün ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı.

Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan söz konusu tasarı, genel kuruldaki oylamada 194'e karşı 224 oyla kabul edildi.

Trump'ın, "Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda, "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi." ifadesi yer aldı.

Ticaret savaşları konusunda ise Çin Ticaret Bakanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre Başbakan Yardımcısı, ABD ile kısmi ticaret anlaşmasını imzalamak üzere 13 – 15 Ocak tarihleri arasında Washington'da bulunacak heyete liderlik edecek.

Çin Bakanlık sözcüsü ise heyetlerin yakın temas içerisinde olduğunu söylemesine karşın daha fazla detay vermedi. Söz konusu açıklama anlaşmanın imzalanmasına ilişkin Çin tarafından gelen ilk doğrulama oldu. ABD Başkanı Donald Trump imza tarihi için 15 Ocak'ı işaret etmişti. Ayrıca Trump anlaşmanın imzalanması sonrasında müzakerelerin ikinci aşamasına geçmek için Pekin'e gideceğini söyledi.

13 Aralık'ta açıklanan birinci aşama ticaret anlaşmasına göre Trump Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yeni tarife planlarını askıya almayı kabul etti ve bazı mevcut gümrük vergilerini düşürdü. Pekin ise ABD'den tarım ürünü ithalatını artırmayı kabul etti. Anlaşmanın detayı henüz bilinmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer 86 sayfalık bir anlaşma dokümanının imza sonrasında yayınlanacağını bildirdi.

Dün yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Brexit tarafındaydı. Başbakan Boris Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki görüşmeleri tamamlandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı dün parlamentoda 231’e karşı 330 oyla kabul edildi.

Bundan sonraki süreçte tasarı, Lordlar Kamarası'nda görüşülecek. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor.

Sürecin planlandığı gibi tamamlanması durumunda İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılacak. Böylece ilk kez bir ülke Birlikten çıkmış olacak. Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar her konu ele alınacak. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılmasını istiyor.

Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürecek.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9246 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8791 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5314 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6837 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8780 , EUR/TL kuru 6,5291 GBP/TL kuru ise 7,6905 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında İşsizlik Oranı ve tahmini yıl sonu tüketici fiyat endeksi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan İşsizlik Ortalaması ve Tarım Dışı İstihdam takibimizde olacak.

10/01/2020 09:48