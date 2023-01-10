Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Ocak 2023

2023 yılının ilk kabine toplantısı ardından açıklamalar yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanacak programla kısa sürede enflasyon oranının %20’lere ineceğini söyledi.

Alman istatistik ofisi Destatis’in Kasım ayı verilerine göre, Almanya sanayi üretimi aylık bazda %0,2 artış göstererek Ekim ayındaki %0,4 gerilemeyi kısmen telafi etti. Üretim bir önceki yıla göre %0,4 seviyelerinde gerilese de, Alman hükümetinin enerji fiyatlarını kontol etmek için aldığı önlemler ve mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, enerji krizinde korkulanın henüz geçekleşmemesini sağladı.

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni verileri ise eksi seviyelerde kalmaya devam etse de, son 3 aydır toparlanma gösteriyor. Aralık ayında eksi 21 değerini alan Sentix yatırımcı güveni, Ocak ayı verilerine göre eksi 17,5 oldu. Haziran ayından bu yana en yüksek değeri alan yatırımcı güveni, 2022 Şubat ayından itibaren eksi seviyelerde değerlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi Kasım ayında işsizlik oranı değişmeyerek %6,5 seviyesinde kaldı. Yıla %6,8 seviyelerinde başlayan işsizlik oranları istikrarlı bir seyir izledi ve yıl boyunca %6,6 - %6,5 seviyelerinde kaldı. Kasım ayında en yüksek işsizlik %12,4 ile İspanya’da kaydedildi. Onu %11,4 ile Yunanistan takip etti.



San Francisco FED Başkanı Mary Daly, FED’in 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda, 50 veya 25 baz puan faiz artırmasının münkün olduğunu açıkladı. Daly, şu anda %4,50 seviyelerinde olan politika faizini merkez bankasının %5’in üzerine yükseltmesini beklediğini de söyledi.



Açıklanan verilerin göreceli olarak pozitif gelmesi, ABD tarafında yapılan açıklamaların agresif faiz artırımlarını yavaşlatma potansiyelini taşıması ve Çin’in kapılarını açarak normalleşme sürecine girmesi, risk iştahında destekleyici oldu. Haftaya 103,935 seviyeleride başlayan dolar endeksi, günü 103,00 seviyelerinde kapattı.

Bugün Türkiye sanayi üretim endeksi verileri ile işsizlik oranı verileri takip edilecek. FED Başkanı Powell’in de konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.



USDTRY 18,776, EURTRY 20,153 ve GBPTRY 22,852 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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10/01/2023 09:21