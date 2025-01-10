Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Ocak 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık olarak yayımlanan para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB verilerine göre, 3 Ocak haftasında brüt rezervler 155,1 milyar dolardan 157.9 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde ise önceki haftaya göre toparlanma görüldü. Verilere göre, 3 Ocak haftasında swap hariç net rezervler 47 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam 43.7 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB tarafından bu yıl sonlandırılması planlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ise azalma devam etti. 3 Ocak haftasında KKM 1.108 milyar TL’ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda KKM’nin 72 haftadır kesintisiz olarak gerilediğini belirtti ve Türk Lirası'na olan güvenin artırılacağına dikkat çekti. TCMB’nin yayımldığı raporda yurt dışı yerleşikler, yine aynı haftada; 42.05 Milyon Dolar tutarında hisse senedi ve 187.51 Milyon Dolar düzeyinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DIBS) alışı yaptılar.

Borsa İstanbul tarafında BIST-100 dün güne pozitif bir başlangıç yapıldı. Gün içinde yatay bir seyir izlenirken, seans kapanışına doğru tekrar artış görüldü ve günü yüzde 1.11 yükselişle 10.000 puanın üzerinde kapattı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya’da ihracat ve sanayi üretimi Kasım ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Yetkililer, sanayi üretimindeki artışa rağmen üretim seviyesinin Rusya-Ukrayna savaşı öncesindeki seviyelerin oldukça altında olduğunu belirtti. Bununla birlikte, ekonomik enstitüler tarafından yapılan araştırmalar, Almanya’da yüksek faiz oranlarının etkisiyle şirket iflaslarının arttığına dikkat çekti.

İngiltere’de ise geçtiğimiz ay büyüme neredeyse hiç gerçekleşmedi. Bu nedenle İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi yönünde beklentiler artmış durumda. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, dün yaptığı açıklamada faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesini desteklediğini ancak doğru gevşeme hızını belirlemenin zor olduğunu ifade etti.

ABD tarafında ise, tarihin en kötü orman yangınlarından biri olan Kaliforniya yangını gündem oluyor. Yangının yol açtığı ekonomik kaybın yaklaşık 50 milyar doları aştığı bildirildi. Kurumlar tarafından ise yangının yerleşim yerlerine sıçraması durumunda zararın daha da artabileceği ifade edildi.

Emtia fiyatlarında Ham petrol 74, Brent petrol fiyatı 77 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,675 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında Bitcoin’in fiyatı ise 94 bin dolar civarında işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 35.43, GBP/TRY 43.50 ve EUR/TRY 36.44 seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye tarafından bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan İşşizlik verileri, ABD tarafından da işşizlik verileri ve Tarım Dışı istihdam verileri takip edilebilir.