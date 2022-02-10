Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 10 Şubat 2022

Vakıfbank ve Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptıkları açıklamalarla 13.4 milyar liralık sermaye artırımı kararlarını duyurdu. VakıfBank’tan yapılan açıklamada sermaye artışı ile, mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülmeyen aktif bozulmalara karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının sağlanacağını vurgulandı. HalkBank’tan ise “İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır.” Açıklaması yapıldı. ZiraatBankası’nın da sermaye artışına gitmesi bekleniyor.



Kur korumalı mevduat ürününe ilişkin verilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından periyodik yayınlarla paylaşılacağı açıklandı. Kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğü 7 Şubat itibariyle 313 milyar TL olarak bildirildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bir TV kanalına verdiği mülakatta, Fed'in enflasyondaki yükselişe karşı 3 veya 4 kez faiz artırımı yapabileceğini, ancak Merkez Bankası'nın bu konuda henüz net bir planı olmadığını dile getirdi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise, 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali konusunda “Hiçbir ihtimali tamamen masadan kaldırmayı sevmem” ifadelerini kullandı. ABD Merkez Bankası’ndan (FED) Mart toplantısında 25 veya 50 baz puan faiz artışı piyasalar tarafından yüksek olasılık dahilinde görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, bir gazeteye verdiği demeçte, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi durumunda, Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene faiz artırabileceğini belirtti. Ayrıca Nagel, Almanya'da enflasyonun bu sene %4'ü aşacağı tahmininde bulundu.

Haftanın ilk yarısında oldukça sakin seyreden veri akışı bugün hareketlenecek. Türkiye işsizlik rakamları yanı sıra ABD TÜFE ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

USDTRY 13,567, EURTRY 15,504 ve GBPTRY 18,362 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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10/02/2022 14:16