Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe; Suriye eksenli yeniden artan jeopolitik risklerin etkisiyle 51 puan civarında negatif başladı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, kapanışa doğru alım ağırlıklı işlemlerin bir miktar ön plana çıkmasıyla; seansın sonunu yüzde 0,30 oranında yükselişle, 9.681,11 puandan tamamladı.

Dün, İstanbul Sanayi Odası tarafından Kasım ayına ilişkin Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Raporu açıklandı. Bir önceki ayda(Ekim) 45,8 seviyesinde yer alan Endeks, 48,3 düzeyine hızla yükseldi. Böylece endekste, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı ve daralma bölgesinden çıkışa işaret eden 50,0 eşik değerine hayli yaklaşılmış oldu.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan 2024 yılı Kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerine göre; ihracat yıllık bazda yüzde 3,1 oranında artışla 22 milyar 291 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, ithalat ise yıllık olarak yüzde 2,4 düzeyinde artarak 29 milyar 654 milyon dolar oldu. Böylece, Kasım ayında Ticaret Dengesi; 7 milyar 363 milyon dolar açık verdi.

ABD'de tarafında imalat sektörü Kasım ayında ılımlı bir şekilde daraldı. PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Kasım ayında 50 seviyesinin altında kalarak üst üste sekizinci daralma ayını kaydetti. Ancak, PMI endeksi 42.5 seviyelerinden 48.5 seviyelerine yükselerek ekonomik bir toparlanma sinyali verdi. ABD Merkez Bankası, Eylül ayında para politikasını gevşetmeye başladı ve bu ay üçüncü bir faiz indirimi bekleniyor.

Avrupa’da geçtiğimiz haftalarda Almanya’da yaşana siyasi kriz, bu sefer Fransa tarafında etkili oluyor. Fransa'da bu hafta yapılacak bütçe oylaması önem arz ediyor. 2025 bütçe planının, Pazartesi günü alt mecliste görüşülmek üzere gündeme alındı. Muhalefet, bütçe planını eleştirirken olumsuz bir taraf takındı. Hafta içinde devam edecek gelişmeler hükümetin kaderini belirleyebilir. Dün yaşanan belirsizlikler ve hükümetin çöküş ihtimali, Euro’nun Dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 1.046 seviyesine gerilemesine neden oldu.

Diğer bir durum ise Avrupa ekonomisinde yaşanan sıkıntılar, ABD Başkanı Trump döneminde bu durumu daha da kötüleştirilmesi bekleniyor

Altın fiyatlarında gözler ABD verilerine çevrildi.

Külçe altın, Pazartesi günü güçlenen dolar nedeniyle yüzde 0,2 düştükten sonra ons başına yaklaşık 2.640 dolardan işlem gördü. Bu sabah ise ons başına yüzde 0,2 artarak 2.643,47 dolara çıktı. Gümüş ve paladyum yükseldi, platin ise sabit kaldı.

Petrol, yatırımcıların Perşembe günü yapılacak toplantı öncesinde, OPEC+'nın tedarik planlarına dair ipuçlarını izlerken yatay seyretti.

Brent ham petrolü varil başına 72 dolara yakın işlem görüyor. ABD Ham Petrolü, 68 doların üzerine çıktı.

USD/TRY 34.75, EUR/TRY 36.50, GBP/TRY 43.98, seviyelerinde fiyatlanıyor.