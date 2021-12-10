Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Creditwest’ten Herkese Merhaba,

Dün Türkiye’de yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonuç alınamadı. Ciddi bir anlaşmazlık olmasa da henüz bir rakam telaffuz edilemediği açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı. Derecelendirme kuruluşu, Türkiye'deki enflasyon oranına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında %21,3 olan TÜFE’nin önümüzdeki aylarda yaklaşık %25'e, hatta daha da yükseğe çıkmasını bekliyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bir derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını belirtirken, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmasına karşı, Türkiye'nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu belirtti.



İngiliz finans kuruluşu Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri %12 seviyesine indirmesini beklediğini açıkladı. Kurum 2021 sonunda ise USDTRY’nin 14,50 seviyesinde olacağını öngördüğünü açıkladı.



ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 4 Aralık’ta sona eren haftada 43 bin düşüşle 184 bin oldu. Bu, 52 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada; “Söz konusu verinin istihdamdaki toparlanmanın bu zamana kadarki en güçlülerinden biri olduğuna dair daha fazla kanıt sağladığını ifade etti.” Ayrıca Biden, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin ise kısmen enerji ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yine yüksek gelmesinin beklendiğini aktardı.

Bugün Almanya TÜFE, İngiltere GSYİH, Türkiye işsizlik oranı ve ABD TÜFE verileri yakından takip edilecek.

Son günlerde 13,8 - 13,6 bandında hareket eden USD/TRY benzer hareketlerini sürdürdü. Bugün piyasada USD/TRY 13,78 seviyelerinde fiyatlanıyor. EUR/TRY 15,58 ve GBPTRY 18,22 olarak fiyatlanmakta.

Herkese güzel bir Cuma günü dileriz.

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10/12/2021 10:02