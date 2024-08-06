Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe; Japon Yeni kaynaklı küresel çapta baş gösteren Carry Trade türbülansı, ABD ekonomisine dair endişeler ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin etkisiyle, 704 puan civarında oldukça sert düşüşle başladı. Açılıştan sonra 9.733,35 puan seviyesine kadar geri çekilme görülen endekste; aynı zamanda iki kez devre kesici çalıştı. Endeks, seansın sonunu ise; yüzde 5,54 oranında düşüşle, 9.893,41 puandan noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyatları aylık bazda yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık olarak ise 2023 Temmuz ayı baz etkisiyle yüzde 71,60 düzeyinden yüzde 61,78 seviyesine geriledi

Enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: ‘’Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördükleri enflasyon ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Haziran ile başlayan dezenflasyon sürecinin, Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ettiğini aktardı. Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50’li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50’nin altına gerileyeceğini tahmin ettiklerini de ekledi.

Türkiye’de kabine toplantısının da takip edildiği günde, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyasına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor Gram altın güne 2 bin 593 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.407 dolardan işlem görüyor, çeyrek altın ise 4 bin 149 liradan, işlem görüyor.

Altın fiyatları düşerken Petrol yedi aylık en düşük seviyesinden yükselmeye başladı. Brent, önceki üç seansta yüzde 5'ten fazla düştükten sonra varil başına 78 dolara doğru tırmandı ve Pazartesi günü küresel bir çöküşün ardından Japon hisse senetleri ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselirken ABD ham petrolü 74 doların üzerine çıktı.

Bugün dikkatlerimiz küresel piyasaları etkileyen önemli gelişmelerde olacak

Döviz Kurları, Dolar TL 33,357, Eur TL 36,502, Stg TL 42,574