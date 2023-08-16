Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçları yayımladı. Haziran ayında 219,6 milyar TL ile rekor açık veren bütçe, Temmuz ayında 48,6 milyar TL fazla verdi. 2023 yılının ilk 7 ayında açık 435 milyar TL olarak gerçekleşmiş oldu. Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 455,8 milyar TL, bütçe gelirleri ise 504,4 milyar TL oldu.



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. Yapılan açıklamada, seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünümün istikrarlı sürdüğü, ancak zorlu olmaya devam ettiği belirtilirken, hükümetin Mayıs ayındaki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının, Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediği ifade edildi.



Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise, ABD bankacılık sektörünün başka bir türbülans kaynağına daha yaklaştığı uyarısında bulundu ve düzinelerce ABD bankasının notunun kapsamlı bir şekilde düşürülme riski olduğunu bildirdi. CNBC’ye açıklama yapan Fitch analisti Chris Wolfe, sektörün notunun AA-‘den A+’ya bir basamak daha düşürülmesinin, Fitch’in kapsadığı 70’ten fazla ABD bankasının her birinin notlarını yeniden değerlendirilmesine neden olacağını ifade etti.



Almanya’da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde gelse de eksi seviyelerde kalmaya devam etti. Temmuz ayında eksi 14,7 olan yatırımcı güveni, Ağustos ayı için eksi 12,3 olarak açıklandı. Buna karşılık, Almanya’daki mevcut ekonomik durumun değerlendirilmesi önemli ölçüde kötüleşti. İlgili gösterge 11,8 puan düşerek eksi 71,3 değerini aldı. Almanya'nın ekonomik durumuna ilişkin benzer şekilde olumsuz bir değerlendirmenin en son Ekim 2022’de görüldüğü belirtildi.



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre perakende satışlar beklentilerin üzerinde yükseldi. Perakende satışlar aylık bazda %0,4 artış beklentisine karşın %0,7 arttı. Haziran ayında artış aylık bazda %0,3 olmuştu. Veriler, tüketicilerin ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam ettiğine işaret ediyor.



Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun son dönemde görülen yavaşlamaya rağmen hala yüksek olduğunu söyledi. Kashkari, faiz artışları bitti mi? sorusuna ise; “Henüz bitti demek için hazır değilim.” Yanıtını verdi. Kashkari, olumlu gelişmeler olduğunu, biraz bekleyip verileri görmek ve karar vermek için zamanları olduğunu da belirtti.



Rusya Merkez Bankası, Ruble’deki sert değer kayıplarını ele almak için dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, politika faizini %8,50’den %12’ye çıkardı. Yapılan açıklamada, “Enflasyon yanlısı riskler güçlenirse, politika faizinde ek artış mümkün.” İfadeleri kullanıldı.



Bugün İngiltere TÜFE, Euro Bölgesi GSYİH, sanayi üretim endeksi, ABD sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı ve FED toplantı tutanakları takip edilecek.



USDTRY 27,061, EURTRY 29,539 ve GBPTRY 34,410 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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