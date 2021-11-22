Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 100 baz puan faiz indirimi ardından tarihi seviyelerini güncelleyen döviz kurları, yeni haftayı %2 üzeri gerilemeyle karşıladı. Cuma gününü 11,270 seviyelerinde kapatan USDTRY, bugün piyasada 10,970 seviyelerinde fiyatlanıyor. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilip tekrardan yukarı sıçramalara da sebep olabilir. Türkiye’de bugün açıklanacak en önemli veri tüketici güven endeksi olacak.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Almanya’da üretici fiyat endeksi açıklandı. Üretici fiyatları Ekim’de 1951’den beri en yüksek artışı gösterdi. ÜFE Ekim ayında yıllık %18.4 arttı. Aylıkta ise %3,8 artış gösterdi. ÜFE fiyatları enflasyonda öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Bu haftanın beklenen önemli haberlerinden biri ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın Fed Başkanlığına kimin geleceğine karar vermesi olacak. Kararın Perşembe gününe denk gelen Şükran Günü tatilinden önce açıklanması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell görevine devam edecek ya da Fed Yöneticisi Lael Brainard göreve getirilecek. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü ekonomi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin bir konuşma yapacak.

Artan Covid-19 vakaları ve Almanya Sağlık Bakanı’nın karantina seçeneğinin yeniden masada olduğunu söylemesi salgın kaynaklı endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yabancıların Black Friday adını verdiği alışveriş sezonu Cuma günü, salgın, enflasyon ve tedarik sıkıntılarının gölgesinde başlayacak. ABD Şükran günü tatili nedeniyle Perşembe kapalı, Cuma günü ise yarım gün açık olacak.

USDTRY yeni haftada 10,970, EURTRY 12,380 ve GBPTRY 14,755 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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22/11/2021 10:11