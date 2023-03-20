Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz hafta yurt dışından gelen banka iflasları haberlerinin etkisinde tamamlayan Türkiye hisse senedi piyasaları, yurt dışı piyasalarla ayni yönde hareket ederek Cuma gününü %1.8 seviyesinde kayıpla tamamlarken haftalık kayıp oranı %4.6 seviyesinde oldu. Cuma günü takip edilen haber başlıklarına baktığımızda TCMB’nin açıkladığı Mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde Mart ayında yıl sonu enflasyon beklentileri artarak 35.76’dan 37.72’ye yükseldi. Ayni şekilde USDTRY beklenileri ise 22.84’ten 22.91 seviyesine çekildi. Diğer bir olumsuz haber başlığında ise OECD’nin Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini %3’ten %2.8’e düşürdüğünü, ayrıca manşet enflasyon tahminini ise 44.6 seviyesinde sabit tuttuğunu takip ettik.

Öte yandan hafta sonu beklenen Türkiye Fitch kararı Cumartesi günü yayımlandı. Buna göre Fitch Türkiye’nin kredi notunu “B”, görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Raporda B notunun zayıf dış finansman, müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaları, siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı belirtildi. Ayrıca Fitch 2023 için büyüme tahminlerinin %2.5 seviyesinde olduğuna raporunda yer verdi.

Yurt dışı tarafta oldukça sarsıntılı bir haftayı geride bırakırken, haftanın son işlem gününde Amerika’da temerrüde düşen bankalar ardından zor durumda olan 3. Bir banka olan First Republic Bank ve Avrupa’da Credit Suisse’in kurtarılması için mevduat likiditesi enjekte edilmek suretiyle atılan adımlar endişeleri biraz törpülemişse de ABD piyasalarında görülen değer kayıpları 2008 krizine benzer bir ekonomik krizin tamamiyle bertaraf edildiğine dair kesin gözüyle bakılmadığını ortaya koydu.

Herşeye rağmen beklentiler merkez bankalarının katı para politikalarından biraz uzaklaşarak bankacılık sektörüne biraz nefes alabilmesi için imkan sağlayacağı yönünde. Bu bağlamda haftanın en önemli olayı olarak addedilen FED faiz kararı için faiz artırım beklentileri 50 baz puandan 25 baz puana çekilmiş durumda. Avrupa Merkez bankası faiz kararı önceden belirtildiği gibi 50 baz puanlık bir artırım ile sonuçlanmışsa da Christian Lagarde’ın bir sonraki adım için net bir imada bulunmaması, AMB’nin de bu sıkıntılı ortamda bekle ve gör politikasını uygulayarak, bankacılık sektörünü bunaltmayacak şekilde adımları atmak için kendine manevra alanı bıraktığı şekilde okundu.

Ayrıca hafta sonu Avrupa ve Amerikalı merkez bankacılarının güven verici konuşmalarının yanı sıra Credit Suisse’in İsviçre’nin en büyük bankası olan UBS tarafından satın alımına karar verildiği yönündeki haberlerle birlikte yeni haftaya başlarken olumlu bir etki yaratması beklenmekte. Pazar akşamı haber sitelerine yansıyan habere göre İsviçre Merkez Bankasının aracılık ettiği anlaşmayla UBS group AG 3,3 milyar USD ödeme yaparak rakibini satın almayı kabul etti. İsviçre Merkez Bankası anlaşma kapsamında UBS’e 100 milyar franklık likidite hattı sağlamayı teklif ederken İsviçre hükümeti ise devralım kaynaklı potansiyel zarralar için 9 milyar franklık garanti sağlayacağını duyurdu. Böylelikle küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin önüne geçilerek finans sektöründeki istikrarın korunması için çok önemli bir adım atılmış oldu.



Bugün Türkiye için açıklanacak önemli bir veri bulunmamakta. Yurt dışında ise Almanya ÜFE ve Euro bölgesi ticaret dengesi verileri takip edilecek.

USDTRY 19,01, EURTRY 20,24 ve GBPTRY 23,154 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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20/03/2023 10:15