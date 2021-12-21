Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Dün akşam Türkiye’de geçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. “Kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.” Açıklamasını yapan Erdoğan, TL’yi özendirme paketini açıkladı. Buna göre; mevduatta bulunan TL hesabına, normal mevduat faizinin yanında, eğer dövizdeki artış mevduat faizinden yüksekse, aradaki fark kadar daha hesaba faiz getirisi işleyecek. Örneğin mevduat faiziniz %15 ise ve döviz o dönem içerisinde %20 artmışsa, %15 mevduat faizi + %5 kur artışından toplamda %20 faiz getirisi oluşacak. Örneğin Kurdaki artış %15 veya altında ise, sadece mevduat faizi olan %15 getiri elde edilecek. Kur artışından oluşacak getiri dilimi ise vergilendirilmeyecek. Ancak ilgili “finansal alternatif”in tam olarak ayrıntıları ve ne şartlarda gerçekleşeceği henüz açıklanmış değil. Yapılan açıklamalar döviz tarafına olumlu yansıdı ve dövizde sert aşağı yönlü hareketler gördük. Dün 18,300 seviyelerini aşan USDTRY, kapanışı 13,440 seviyelerinde yaptı. Kabine sonrası öne çıkan diğer açıklamalar şöyle;

-Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara TCMB aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmaya ödenecek.



-Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı %25’ten %30'a çıktı. Devlet iç borçlanma senetlerindeki stopaj %0'a inecek. Vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlanıyor.



-Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olacak şekilde ayarlama yapılmıştır.

Ayrıca Erdoğan; “Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve döviz rejiminden en ufak bir geri adım atma niyeti ve ihtiyacı yoktur” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak; “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.” Dedi.

Dün akşam açıklamalar sonrası başlayan TL’deki değer kazançları bu sabah itibariyle devam ediyor. Açılışı 13,430 seviyelerinde yapan USDTRY, anlık olarak 11,570 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 12,750 ve GBPTRY 16,500 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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21/12/2021 10:29