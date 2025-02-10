Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta enflasyon hakkında yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan banka, enflasyonun ana eğiliminde düşüş olduğunu belirtti. Ancak yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21’den yüzde 24’e revize edildi. Enflasyondaki artışın temel sebeplerinden biri olarak işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş gösterildi. Ayrıca, toplantıda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırma hedefi dile tekrardn dile getirildi. Türk lirasına olan güvenin artmasıyla birlikte rezervlerde iyileşme olduğu ifade edildi.

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftanın son işlem gününe yatay bir başlangıç yaptıktan sonra seans kapanışına doğru 9.950 seviyesini aşarak yüzde 1,11 değer kazandı. Haftalık bazda ise yüzde 0,34’lük bir yükselişle 9.951 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dolar bazında BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 279 dolardan başlarken, 276 dolardan kapanış yaptı.

Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını daha da düşürmeyi umduklarını ancak bankanın "kademeli ve dikkatli" bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti. Küresel ekonomik tehditlere dikkat çeken Bailey, ihtiyatlı bir politika izleyeceklerini vurguladı. Almanya’da ise Aralık ayında ihracat artarken, sanayi üretimi beklenenden fazla geriledi. Bunun yanında ithalat yüzde 2.8 düşerken, dış ticaret dengesi 2024 yılı boyunca 241.2 milyar avro fazla verdi. Avrupa Birliği (AB) ise geçtiğimiz hafta düzenlenen zirvede, askeri harcamalarını doldurarak Rusya ve diğer tehditlere karşı savunmayı güçlendirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

ABD tarafında ise açıklanan işsizlik ve istihdam verileri, ekonominin hala güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayında yalnızca bir faiz indirimi öngörüsünde bulunmuştu. Açıklanan ABD verilerinde işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda, bir yıl sonrası için ABD enflasyon tahminlerinde yükseliş görüldü. FED yetkilileri tarafında yapılan açıklamada, işgücü piyasasının dayanıklı olduğunu ve enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde yıl sonuna kadar politika faizinde bir düşüş olabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, dün ise tarifeler ile ilgili yeni yürülüğünü açıkladı. Bugünden itibaren gümrük tarifelerinde bakır ve aliminyuma yüzde 25 ek vergi uygulayağını belirtti. Çin tarafından karşılık olarak ek tarifler uygulacağını belirtti. Aynı şekilde Avrupa tarafından da benzer şekilde açıklamalar geldi.

Ham petrol fiyatı 71 , Brent petrol fiyatı 75 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,885 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 97,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

USD/TRY 36.02, GBP/TRY 44.71, EUR/TRY 37.22 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Türkiye tarafında İşsizlik oranı ve Sanayi Üretimi verilerini takip edielbilir. Küresel tarafta ise önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.