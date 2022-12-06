Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda %2,88 olarak açıklanırken yıllık bazda ise %84,39 oldu ve 18 ay sonra ilk kez gerileme gösterdi. Üretici fiyat enflasyonunda da gerileme görüldü. Geçtiğimiz ay yıllık bazda %157,69 olarak açıklanan ÜFE, Kasım ayında %136,02’ye geriledi.

Geçtiğimiz gün açıklanan hizmet PMI verileri (satın alma yöneticileri endeksi) tüm bölgelerde büyüme eşiği olan 50’nin altında kalmaya devam etti. ABD’de Kasım ayı hizmet PMI 46,2 değerini alırken, Euro Bölgesi’nde 48,5 ve İngiltere’de 48,8 olarak açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, enflasyonu %2 hedefine inmesi için, Aralık ayı toplantısında da en az 50 baz puanlık artış olması gerektiğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası son 2 toplantısında 75 baz puan artışa gitmişti. Kasım ayı öncü enflasyon verilerinde ise gerileme görülmüştü. Gelecek hafta 15 Aralık’ta yılın son faiz kararı açıklanacak. Genel beklenti 50 baz puan artış yönünde. 16 Aralık’ta ise Kasım ayı nihai enflasyon verileri takip edilecek.



Fitch Ratings 2023 yılı küresel büyüme tahminini bir kez daha aşağı yönlü revize etti. Fitch, Eylül ayında yayımladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomi için 2023 yılı büyüme tahminini %1,7’ye indirmişti. Dün yayımlanan raporda ise %1,4’e revize edildi. Fitch ABD ekonomisi için 2023 yılı büyüme beklentisini %0,5’ten %0,2’ye çekti. Euro Bölgesi için -%0,1 olan tahminini ise %0,2’ye çıkardı.

Almanya’da fabika sipariş verileri takip edilecekken, ABD’de dış ticaret dengesi verileri izlenecek.



USDTRY 18,633, EURTRY 19,540 ve GBPTRY 22,710 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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06/12/2022 10:40