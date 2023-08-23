Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir törende ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahkim edilen güven iklimi sayesinde, uluslararası finans kuruluşlarının 10 milyarlarca dolarlık kaynağı ülkeye akıtmaya başladığını ifade etti. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösterdiklerini açıklayan Erdoğan, kurulan mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacaklarına inandığını ifade etti.



Richmond FED Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakende satışların Temmuz ayında beklenenden güçlü geldiğini, tüketici güveninin de arttığını hatırlattı. FED’in ekonominin yavaşlamak yerine yeniden hızlanmaya başlaması olasılığına açık olması gerektiğini belirten Barkin, bunun, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesi üzerinde potansiyel etkileri olacağını söyledi. Barkin, “Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine ve talebin enflasyonun düşeceğine dair bir sinyal vermediğine ikna olursam, bu durum daha yüksek faiz oranları yoluyla para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirir.” İfadelerini kullandı. ABD’de Temmuz ayı verilerine göre perakende satışlar aylık bazda %0,4 beklentisine karşın %0,7 yükselmişti. Bu resesyon riskleri öteleyen bir haber olsa da, ayni zamanda harcamaların talep enflasyonunu destekleyici yönde dirençli kalmaya devam ettiğini gösteriyor. FED’in sıradaki toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz gün Güney Afrika Cumhuriyeti’nde başlayan 15. BRICS zirvesi, 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan birlik, bu toplantılarda yeni ülkelerin katılımının yanında, dolar hegemonyasından kurtulmanın yollarını da arayacak. Bu bağlamda, BRICS ülkelerinin ortak para birimi ve ticarette doların ağırlığını azaltacak yöntemler üzerinde duracağı belirtiliyor. Daha önce yapılan açıklamada, 40 civarı ülkenin resmi veya gayriresmi olarak birliğe katılmak istediği açıklanmıştı. İsmini üye ülkelerin baş harflerinden alan birliğin, ilerleyen yıllarda ABD dolarının küresel egemenliğini kırabilecek potansiyelde olduğu değerlendiriliyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sermaye çıkışı kontrollerinin artırılması gerektiğini belirtti. Son dönemde Rus rublesinin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Putin, “Ekonomideki verimsiz, spekülatif talebin kısıtlanması, sermaye çıkışının kontrol edilmesi ve büyük piyasa katılımcılarının davranışlarının izlenmesi üzerinde çalışmamız gerekiyor.” İfadelerini kullandı.



Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD, İngiltere, Euro Bölgesi öncü imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak.



USDTRY 27,214, EURTRY 29,593 ve GBPTRY 34,697 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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