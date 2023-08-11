Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ağustos 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda %1,6 artış gösterirken, yıllık bazda artış %0,6 oldu. 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,4 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini yayımladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti ve son iki ay üst üste tek haneli seyrini sürdürmüş oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %18,6 oldu.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Moody’s uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yayımlanan Türkiye değerlendirmesine cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek paylaşımında, “Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.” İfadelerini kullandı. Moody’s değerlendirmesinde, Türkiye’de geleneksel politikalara geçişin devamı halinde, bunun kredi notu ve görünümüne pozitif yansıyacağını belirtmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelere verdiği kredi notları, ülkelerin kredi geri ödeme yeteneği ve risk seviyeleri hakkında önemli mesajlar veriyor. Ülke riski, uluslarası finansal piyasalardan borçlanmaya giderken maliyet noktasında önem taşıyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 4 Ağustos haftasında net rezervler 10,9 milyar dolardan 15,7 milyar dolara yükseldi. Brüt rezervler ise 4 Ağustos haftasında 113,8 milyar dolardan 115,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv eksi 49,1 milyar dolar oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ise kur korumalı mevduatlar 4 Ağustos haftasında 150 milyar TL ile rekor artış kaydetti ve toplam büyüklüğü 3,28 trilyon TL’ye yükseldi.



Haftanın en önemli verisi ABD’de Temmuz ayı tüketici enflasyonu aylık bazda beklentilere paralel %0,2 artış gösterirken, yıllık bazda ise %3,3 beklentisinin altında %3,2 olarak açıklandı. Yıllık bazda TÜFE 12 ay sonra ilk kez gerileme trendinden çıkmış oldu. Haziran ayında yıllık TÜFE %3 olarak açıklanmıştı. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel aylık bazda %0,2 artış gösterdi. Yıllık çekirdek TÜFE gerileme trendini sürdürerek %4,7 olarak açıklandı.



Bugün Türkiye cari işlemler dengesi, perakende satışlar, İngiltere GSYİH, sanayi üretim endeksi, ABD ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 27,091, EURTRY 29,771 ve GBPTRY 34,347 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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