Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ekim 2021

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen verilerin beklentilerin üzerinde olması ve ABD Dolar Endeksi’nin son 1 yılın zirvesini görmesiyle güç bulan USDTRY rekor tazeleyerek 8,9755 seviyelerine yükseldi. Ayrıca Reuters’in bazı kaynaklarına dayandırdığı iddaalara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 ay önce göreve gelen TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na karşı güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Haberin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Reuters’in haberini yalanladı. Bugün Türkiye’de işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam 194 bin artışla, 500 bin artış beklentisinin çok altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlar %0,6 artışla %0,4 artış beklentisini aştı ve Nisan sonrası en iyi aylık artışı gösterdi. İşsizlik onranı %5,1'e düşüş beklentisini aşarak %4,8'e geriledi. Bu oran pandemi dönemindeki en düşük işsizlik oranı oldu.

Bu hafta ABD’den gelecek en önemli veri, Çarşamba günü yayınlanacak olan Eylül ayı tüketici fiyat enflasyonu olacak. Fiyatlardaki artış oranı azalmış olsa da enflasyon hala pandemi öncesine göre yüksek. Ekonomistler TÜFE’nin Ağustos ayında olduğu gibi aylık %0,3 ve yıllık %5,3 oranında artmış olmasını bekliyor. Perşembe günü ÜFE ve Cuma günü de perakende satışlar yayınlanacak.

Salı günü ise İngiltere’de Eylül ayına ait işsizlik başvurusu, Ağustos ayı işsizlik oranı ve ücret verileri yayınlanacak. Çarşamba günü ise endüstriyel ve imalat verilerinin yanında Ağustos ayı GSYH raporu paylaşılacak.

Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyere 8,9755 seviyelerini gören USDTRY haftayı 8,970 ile kapattı. Bugün piyasada 8,955 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,365, GBPTRY kuru ise 12,225 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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11/10/2021 08:49