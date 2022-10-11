Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ekim 2022

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik %9,6’ya geriledi ve Ocak 2018’den bu yana ilk kez tek haneleri görmüş oldu. İşsiz sayısı Temmuz ayına göre 100 bin kişi azalarak 3,3 milyon kişi oldu.

IMF ve Dünya Bankası’nın Wasington’da gerçekleştirdikleri yıllık toplantıda açıklama yapan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, birçok gelişmekte olan ülkede yaşanan para birimlerinin değer kaybetmesi, borç seviyelerini daha büyük bir yük haline getirdiğini söyledi ve Avrupa’da bazı gelişmiş ekonomilerin yavaşladığına dikkat çekti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da resesyon riskinin arttığını belirterek, Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin bu yıl veya gelecek yıl art arda en az iki çeyrek negatif büyüme göstereceğini hesapladıklarını anımsattı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, finansal piyasalardaki istikrarsızlığı ve İngiltere Merkez Bankası’nın beklenenden hızlı faiz artışlarına dikkat çekerek, İngilterenin 2023 yılı büyüme beklentisini düşürdü. Daha önceki raporunda İngiltere ekonomisinin %0,2 daralacağını ön gören kurum, son raporda oranı %1 olarak güncelledi. İngiltere'de politika faizinin Aralık 2022'ye kadar %2,25'ten %4,25'e yükseleceği ön görülürken, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar da faizin %5'e çıkacağı tahmin edildi.

Amerikan Yatırım Bankası JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ve küresel ekonomilerin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a yaptığı ve Rusya ile Kırım’ı bağlayan Kırım Köprüsü, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın saldırısı sonucu ağır hasar görmüştü. Rusya buna karşılık dün Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e saldırılarda bulundu. Bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın da katılacağı online G7 ülkeleri toplantısı gerçekleştirileceği ve Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Bugün Türkiye cari işlemler dengesi ve İngiltere işsizlik oranı açıklanacak.



USDTRY 18,593, EURTRY 18,000 ve GBPTRY 20,523 seviyelerinde fiyatlanıyor.





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11/10/2022 09:04