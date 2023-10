Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ekim 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı işsizlik rakamlarını yayımladı. Buna göre Türkiye’de işsizlik oranı dört ay üst üste tek hanede kaldı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %17,2 oldu.



Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı bir diğer veri ise sanayi üretimi oldu. Sanayi üretimi aylık bazda %0,8 geriledi. 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı. Yıllık bazda ise sanayi üretiminde %3,1 artış görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.



Bank of America Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, politikacıların ortodoks ekonomiye desteği göz önüne alındığında, politikanın tekrar yoluna girdiğini düşündüklerini kaydettiler. Türkiye’yi çok hızlı toparlanmayı yönetecek bir ekonomi olarak gördüklerini ifade eden Bank of America yöneticileri, tam olarak bir toparlanma görebilmeleri için enflasyonda anlamlı bir düşüş görmeleri ve döviz tamponlarının oluşması gerektiğini belirttiler.



Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. COVID-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve dengesiz seyretmekte olduğunu belirten IMF, küresel büyümenin 2022’de %3,5’ten 2023’te %3’e ve 2024’te %2,9'a yavaşlayacağını ön gördü. Böylece Temmuz ayındaki 2024 büyüme tahmini %0,1 aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Bu tahminlerin 2000-2019 döneminde ortalama %3,8 olan büyümenin altında kalmakta olduğu hatırlatıldı. Orta vadede küresel büyümeye ilişkin tahminlerin, %3,1 ile son on yılların en düşük seviyesinde seyrettiği ve ülkelerin daha yüksek yaşam standartlarını yakalama beklentilerinin zayıf olduğu belirtilen raporda, küresel enflasyonun 2022’de %8,7’den 2023’te %6,9’a ve 2024’te %5,8’e düşerek istikrarlı bir şekilde azalacağının tahmin edilmekte olduğu ifade edildi. Ancak 2023 ve 2024 tahminleri, sırasıyla 0,1 puan ve 0,6 puan yukarı yönlü revize edildi ve enflasyonun, çoğu durumda 2025 yılına kadar hedefe dönmesinin beklenmemekte olduğu vurgulandı.



ABD Merkez Bankası New York Şubesi tarafından hazırlanan Eylül ayı tüketici beklentileri anketi yayımlandı. Buna göre medyan enflasyon beklentileri bir ve üç yıl sonrası için sırasıyla 0,1 ve 0,2 puan artarak %3,7 ve %3’e yükselirken, beş yıl sonrası için 0,2 puan azalarak %2,8’e geriledi. Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti Eylül’de değişmeyerek %5,3 seviyesinde salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kaldı. Ortalama bir yıl sonrası için beklenen gelir artışı Eylül ayında %0,1 artarak %3’e yükseldi.

Bugün Türkiye cari işlemler dengesi, perakende satışlar, Almanya TÜFE verileri takip edilecek. ABD tarafında ise ÜFE ve 19-20 Eylül toplantısına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yayımlanacak.



USDTRY 27,726, EURTRY 29,439 ve GBPTRY 34,085 seviyelerinde fiyatlanıyor.

11/10/2023 10:41