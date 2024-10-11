Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ekim 2024

Türkiye açısından oldukça yoğun bir veri gündeminin olduğu Perşembe günü ilk karşılanan veri 2024 Ağustos ayı Sanayi Üretimi oldu. Açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık bazda %1,6 daralma yaşarken yıllık bazda ise önceki ay açıklanan %4 daralamadan daha da geriye giderek %5.3 daralma seviyesine ulaştı. Ekonomistler tarafından yapılan analizlerde Ağustos ayında görülen % 1,6 oranındaki daralmanın; iç piyasadaki sıkı para politikası ve bölgedeki jeopolitik risklerin yan etkilerinden kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye’nin ihracat pazarlarının bir çoğunda başlayan faiz indirimlerine karşın; halen sıkı sayılabilecek para politikalarının devam eden etkileri ve jeopolitik risklerden kaynaklı zayıf görünüm de Sanayi Üretimi üzerinde baskı unsuru oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca Orta Doğu’da süregelen jeopolitik risklerin Sanayi Üretimi üzerinde oluşan baskıyı bir süre daha devam ettirebileceği ve dolayısıyla, zaman zaman verilerde iyileşme görülse bile gerçek bir toparlanmanın; jeopolitik risklerin stabil bir hâl alması ve içeride genişlemeci para politikalarına geçilmesi ile 2025 yılının ortasına doğru oluşabileceği beklentisi ortaya kondu.

Kötümser sanayi üretimi verisi ardından açıklanan işsizlik oranı verisi ise olumlu tarafta yer aldı. Buna göre Türkiye'de İşsizlik Oranı, Ağustos ayında Temmuz ayına göre 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancıların Sermaye piyasası işlemlerine dair verilere baktığımızda ise satım eğiliminin hisse tarafına ilave olarak DIBS alanine da yansıdığını gördük. Verilere göre yabancılar geçtiğimiz hafta 291,1 milyon dolarlık hisse, 124,4 milyon dolarlık DİBS sattı. Bu verilerle birlikte yabancıların sene başından bu yana pay piyasasında yaptıkları satış miktarı 2.26 milyar USD’ye ulaşırken, DIBS tarafında ise net alım rakamı 13.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye yerleşiklerle ilgili verilere bakıldığında KKM’deki azalış 21 milyar TL olarak açıklanırken, yakından takip edilen yerleşiklerin döviz mevduat toplamı ise 0,9 milyar azalışla 170.26 milyar dolara deriledi. TCMB tarafından yayınlanan veriye göre sene başından bu yana döviz mevduatlardaki azalış 5.9 milyar USD’ye ulaşmış oldu.

Son olarak rezervlerle ilgili verilere bakıldığında son zamanlarda olumlu seyreden görünümde bir duraksama gözlemlendi. TCMB’nin yaptığı açıklamaya göre brüt döviz rezervler geçtiğimiz hafta 1.62 milyar USD azalış yaşayarak 92.7 milyar USD’ye gerilerken, altın rezervleri ise13 milyon USD azalışla 63.5 milyar USD seviyesine ulaştı. Net rezervlere bakıldığında ise geçtiğimiz ay açıklanan 54.1 milyar USD seviyesinden 56.09 milyar USD seviyesine yükseliş gözlemlendi.

Genel anlamıyla olumsuz tarafta kalan veri açıklamaları, piyasaların son günlerdeki yönüne ciddi bir etki yapmadı. Borsa’daki inişli çıkışlı trend devam ederken önceki gün yaşanan alımlar silinerek %1.84 oranında satışla 8,964 seviyesine ulaşıldı. USDTRY 34.23 seviyelerindne açtığı günü 34.17 seviyesinden kapasa da bugün açılşta 34.29 seviyelerinden fiyatlanmakta. EURTRY ve GBPTRY ise sabahın ilk saatlerinde 37.50 ve 44.75 seviyelerinde seyretmekte.

Türkiye tarafındaki olumsuz veri açıklamalarına bir de ABD’den beklenti üzeri gelen enflasyon rakamı eklendi. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon %0,2 artış gösterirken yıllık olarak bakıldığında ise geçtiğimiz ay açıklanan yıllık oran olan %2.5’ten %2,4 seviyesine gerilediği görüldü. Piyasanın genel beklentisi aylıkta %0.1 yıllıkta ise %2.3 artış şeklinde idi. Veriler değerlendirildiğinde Fed'in patikası için olumsuz bir tabloya işaret etti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Eylül'de aylık olarak %0,3 artışla %0,2'lik piyasa beklentisini aştı. Yıllık olarak ise gıda ve enerji hariç fiyatlarda %3,3'lük artış kaydedildi. Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon %3,2 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan takip edilen diğer önemli bir veri olan işsizlik maaşı başvuruları ise 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 258bin seviyesinde açıklandı. Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi 230 bin yönündeydi. ABD işsizlik başvuruları geçen hafta Michigan'daki Helene Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlerdeki büyük artışların yansımasıyla bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyeye çıktı.

Hem enflasyonun beklentileri karşılamaması hem de istihdam piyasasındaki olumsuz görünüme neden olan işsizlik maaşı başvuruları verisi bir sonraki faiz indirimine dair soru işaretlerini artırırken FED yetkililerinin de birbirindne ayrışan demeçler vermesine sebep oldu. Veriler sonrası konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasının yaklaşan toplantısında faiz indirimine gitmeme konusunda 'tamamen rahat' olacağını belirterek, enflasyon ve

istihdama ilişkin son verilerdeki 'dalgalanmanın' Kasım ayında faizleri sabit bırakmayı gerektirebileceğini söyledi. Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyon baskıları hafiflemeye devam ederken daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi. Williams, "Ekonomiye ilişkin mevcut tahminlerime dayanarak, para politikasının duruşunu zaman içinde daha nötr bir ortama taşıma sürecinin devam etmesinin uygun olacağını umuyorum. Faiz oranlarında gelecekte yapılacak ayarlamaların zamanlaması ve hızı, verilerin gelişimine, ekonomik görünüme ve hedeflerimize ulaşmaya yönelik risklere dayanacaktır" dedi.

ABD’den gelen veri açıklamalarıyla FED’den gelecek bir sonraki faiz indirimi ihtimali düşerken Dolar endeksindeki güçlenme de devam etti. Enflasyon verisi sonrası 103 seviyesi üzerine atan endeks, istihdama ilişkin kötümser sinyal veren işsizlik maaşı başvuruları verisi sonrası toparlanarak 102.9 seviyesine geriledi ve günü tamamladı. Soru işaretlerinin artmasına sebep olan verilerden sonra ABD borsalarında da satışlar yaşanırken, Altın ve gümüş bu durumdan faydalanarak günü sırasıyla %0,46 ve %2,22 oranlarında artışla 2,646 usd ve 31.35 seviyelerine ulaşarak tamamladılar. Petrol’de ise stok fazlasından oluşan duraksama kısa soluklu olurken, Brent petrol ve Amrikan ham petrol %3 üzerinde bir yükselişle 79.10 usd ve 75.61 usd seviyelerine yükselerek günü noktaladı.

Bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında oldukça yoğun bir veri akışı gerçekleşecek. Türkiye’de cari denge ve perakende satış verilerinin yanı sıra TCMB piyasa katılımcıları anketi yakından takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere büyüme verisi, sanayi üretimi ve imalat üretimi verilerine ilaveten ABD’de açıklanacak ÜFE ve Michigan ünversitesi tüketici güven verisi piyasaların odağında olacak.