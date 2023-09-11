Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Eylül 2023

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit ederken, görünümünü ise negatiften durağana yükseltti. Görünümün yükseltilmesinde, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten, daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşün etkili olduğu belirtildi. TCMB’nin 2023 sonuna kadar politika faizini %35 seviyesine çıkaracağı ve 2024 yılında da bu seviyede kalacağı ön görüldü. Kurumun yıl sonu enflasyon tahmini ise %65 oldu. Büyüme tahmini 2023 için %4,3, 2024 için %3 olarak tahmin edildi.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır.” İfadelerini kullandı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez geçtiğimiz hafta, Türkiye için önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar doları yeni operasyonlar için olmak üzere toplam 35 milyar dolarlık operasyonlar hazırlama ve sunmayı öngördüklerini açıklamıştı. Humberto Lopez, “Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye’ye eşlik etmeye kararlıyız.” İfadelerini kullanmıştı.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye’nin politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesi, yatırımcıların onayını almıştır.” İfadelerini kullandı. Kelly, eğer bu yeni yaklaşım sürdürülürse, Merkez Bankası’nın kredibilitesinin artacağını ve enflasyon beklentilerinin daha fazla sabitleneceğini de sözlerine ekledi.



Avrupa’nın en büyün ekonomisi Almanya’da Ağustos ayı nihai enflasyon verileri öncü verileri teyit etti ve aylık bazda tüketici enflasyonu %0,3 artarken, yıllık TÜFE %6,1 oldu. Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand “Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar genel enflasyonu aşıyor ve enflasyonu yüksek tutuyor.” Açıklamasında bulundu. Gıda fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %9 artarken, enerji fiyatları yine bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artış kaydetti. Enerji ve gıda hariç tutulduğunda enflasyon oranı Ağustos 2023’te %5,5 olarak gerçekleşti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin istihdam piyasasına büyük bir zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceğine giderek daha fazla güvendiğini açıkladı. Yellen, enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama ve yeni iş arayanların akın ettiğini gösteren verileri memnuniyetle karşıladığını ifade etti. ABD Ağustos ayı TÜFE rakamları Çarşamba günü açıklanacak.



Hindistan’ın ev sahipliği yaptığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım gerçekleşltirdiği G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı. Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunulan bildiride, “BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalıdır.” İfadeleri yer aldı. Tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına sevkiyatı konusunda Türkiye ve BM’nin rolüne de dikkati çekilen bildiride, Türkiye ve BM’nin girişimleri takdir edildi.



Bugün Türkiye sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 26,788, EURTRY 28,765 ve GBPTRY 33,553 seviyelerinde fiyatlanıyor.