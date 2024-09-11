Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Eylül 2024

Salı günü Türkiye tarafında TÜİK’in açıkladığı iki önemli veri takip edildi. Açıklanan 2024 Temmuz ayı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda %0,4 oranında artış yaşarken, senelik bazdaki gerçekleşme ise önceki ay gözlemlenen %5 daralma seviyesinden %3,9 daralma seviyesine geriledi. Yapılan değerlendirmelerde sanayi üretimi’nde, Temmuz ayında görülen %0,4 oranındaki artış’ın Haziran ayındaki %2,4’lük daralmanın baz etkisinden kaynaklanmakta olduğu, buna rağmen yaşanan sınırlı artışın Türkiye’nin ihracat pazarları ve iç piyasadaki sıkı para politikası ve jeopolitik risklerin yan etkilerinden kaynaklanmakta olduğu belirtildi. Sanayi üretimi tarafından gelen göreceli buruk veri açıklaması ardından gelen işsizlik oranı verisi yüzleri güldürdü. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %0,4 azalışla %8.8 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalara baktığımızda borsadaki negatif hareketin dün de devam ettiğini gördük.

BIST100 güne uluslarası piyasalardaki pozitif görünüm etkisitle alımlarla başlasa da, gün ortası itibariyle satış baskısına maruz kalarak günü %0.78 oranında düşüşle 9,624 seviyesinden tamamladı. Düşüşe en fazla katkı koyanlar arasında Akbank ve İş bank hisseleri yer alırken sıkı para politikası ve dolayısıyla yüksek faiz ortamından oluşan baskının bankalar için zorlu bir dönem olduğu sinyalini verdi.

Türk Lirası tarafında ise yatay bir gün geride kaldı. USDTRY günü 34.08 seviyesinden başladığı günü hafif gerilemeyle 34.038 seviyesinden tamamalarken, EURTRY ve GBPTRY ‘de %0.2 ve %0.1 oranlarında sınırlı geri çekilme yaşandı. Fitch değerlendirmesi ardından oluşan olumlu hava ile 34 seviyelerine tutunan USDTRY kurunun bugün ABD’den gelecek olan enflasyon verisi ardından yönünde değişim yaşanabilir. Bugün sabah itibariyle USDTRY 34.05, EURTRY 37.677 ve GBPTRY 44.644 seviyelerinde işlem görmekte.

Yurt dışı tarafta ABD enflasyon verisi beklenirken bugün TSİ sabaha karşı başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump arasında başlayan münazara yakından takip eidiliyor. Bloomberg’de yayınlanan habere göre 5 Kasım’da gerçekleşecek seçim öncesinde canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelen adayların münazara performansları ardından yapılan ankette Harris’in Trump’ın önüne geçtiği belirtildi. Canlı yayının başında el sıkışan iki aday, zaman zaman hararetli geçen 1.5 saatlik tartışma boyunca birbirinden farklı politika önerilerini sıralarken özellikle ekonomiye, kürtaj ve sınır güvenliği konularında ciddi şekilde birbirinden farklılaştığı not edildi.

Dün açıklanan verilerden Almanya enflasyonu yıllıkta %1.9 ile beklentileri karşıladı. Avrupa tarafında son dönemde kötümser bir tablo çizen makroekonomik veriler ardından iyi yönde gelen ALmanya enflasyon verisi faiz indirimi için yer olduğu sinyalini verdi. Yarın gerçekleşecek Avrupa Merkez bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda 25 baz puan bir indirim beklentisi mevcut. Öte yandan Mario Draghi tarafından hazırlanan Avrupa ekonomisine dair sorunların belirtildiği raporda Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğinin zayıf olduğunu ve bunu tekrardan iyileştirmek için ciddi yatırımların gerektiği vurgulandı. Avrupa tarafında takip edilen diğer veriler ise İngiltere’den geldi. İşsizlik başvuru rakamları Ağustos ayı için 23,700 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı olan 102,300’ün oldukça altında kaldı. Ayrıca istihdam rakamları da beklentilerin oldukça üzerinde 265,000 seviyesinde geldi. Buna göre işsizlik oranı da geçtiğimiz ay açıklanan %4.2 oranından %4.1’e gerilemeyi başardı. Ortalama haftalık kazançlar verisi ise geçen aya göre 0,6 puan düşüş göstererek %4 seviyesinde gerçekleşti.

ABD’den veri akışının sakin olduğu günde ABD borsaları karmaşık bir seyir izlerken Dolar endeksi de yatay bir günü geride bıraktı. 101.66 seviyesinden günü tamamlayan endeks bugün sabah itibariyle münazara ardından 101.30 seviyelerine gevşemiş durumda. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesi dolardaki baskıyı artırabilir. Altın günü hafif değer kazanarak 2,546 seviyesinden tamamlarken esas gerileme petrolde gözlemlendi. Brent petrol günü %3 oranında düşüşle 69.63 seviyesinde tamamladı. Petroldeki bu düşüşe etken ise OPEC+’ ın bu yıl ve 2025 yılı için talep tahminini aşağı yönlü revize etmesi oldu. Bu gelişmeye rağmen Tropikal Fırtına Francine’in petrol üretimine yapacağı etkiler yakından takip edilecek. Arzda oluşabilecek ciddi bir gerileme, talep zayıflığından dolayı oluşan baskıyı tersine çevirebilir.

Bugün yurt dışında izlenecek veriler arasında İngiltere büyüme, sanayi üretim, imalat üretim ile ABD’den gelecek enflasyon verisi yer alıyor.