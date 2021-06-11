Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Haziran 2021

Günün ve haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı ve 13 yılın zirvesine yaklaştı. Endeksteki aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri ise ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,4 civarında artması yönündeydi. Verinin ardından gevşek para politikalarının devam edeceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki fiyatlamalara olumlu yansıdı. Gelişmekte olan ülke para birimleri de Türk Lirası öncülüğünde yükseliş kaydetti.

Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ise 370 Binlik beklentinin kısmen üzerinde 376 Bin olarak gelmesine rağmen, Pandeminin başından bu yana en düşük seviyesine gelerek; istihdam toparlanmasına dair beklentileri canlı tuttu

Günün bir diğer önemli gelişmesi ise Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutma kararı aldı. AMB pandemi acil alım programı tutarını ise 1,85 trilyon Euro’da tutarken, programın kayda değer şekilde daha hızlı devam edeceğini vurgulandı. AMB Başkanı Lagarde ise büyüme görünümüyle ilgili iyimser açıklamalar yaparken, 2021 ve 2022 yılına ilişkin büyüme beklentileri de yukarı yönlü revize edildi ve 2021 Euro Bölgesi büyüme beklentisi % 4'ten %4,6'ya çıkarıldı.

Öte yandan TÜİK tarafından yayınlanan Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre Türkiye’de işsizlik oranı Nisan’da %13,9 seviyesine yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranıise %25,6 olarak kaydedildiDün ayrıca TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı. 4 Haziran haftasında 64 milyon dolarlık tahvil satan yatırımcılar, 98 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı.Böylece yabancı portföyünden 5 hafta sonra ilk defa çıkış yaşandı.

Bugün ise Türkiye tarafında sanayi üretimi, perakende satışlar gibi önemli verilerin yanı sıra, TCMB Beklenti Anketi sonuçları yakından takip edilecek

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,5843 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4219 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,2486 GBPTL kuru ise 11,9364 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,4447 EUR/TL 10,292 GBP/TL kuru ise 11,971 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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11/06/2021 09:18