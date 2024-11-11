Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Kasım 2024

Geçen hafta piyasalar için hareketli geçen zamandan snra gözler Cuma günü TCMB(Trükiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından gerrçekleştirilen toplantıdaydı. Sıkılaştırılmış para politikasının sonuçlarına dair değerlendirilmelerde bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, toplantıda TL meduatlarının %56 seviyesine çıkması ve bununla birlikte KKM (Kur Korumalı Mevdua) %8 altına indiğini belirtti. Bu verilerle, TL’deki faiz cazibesi sayesinde yerel par birimine ilginin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, SWAP hariç net döviz pozisyonu 45,5 milyon dolara çıkmıştır. Geçen yıl son döneminde açıklanan verilere kıyasla Swap hariç net döviz pozisyonu 86 milyar dolar artış göstermiştir. Sıkı para politikası ile birlikte rezervlerde net bir iyileşmenin yaşandığı görülmektedir.

Toplantıda, Enflasyon verilerinin beklenen düzeylerine inmemesi üzerine TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %44, 2025 yıl sonu tahminin %25 ve 2026 yıl sonu tahminini ise %6 olarak revize etti. Böylece yılın son iki ayı Kasım ve Aralık enflasyon artış oranı ortalama %1.5 civarında olması bekleniyor. Toplantıda vurgulanan diğer bir nokta ise enflasyonun ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak faiz indirimi başlandığında sıkı duruşun korunacağı belirtilmiştir. Geçen haftaya 8,860’larda başlayan BIST100 endeksi enflayon verileri ve ABD seçimlerinin etkisiyle haftanın son gününde %2.67 artışla 9,100 bandını aşmıştır.

Avrupa ve Amerika tarafında ise Perşembe günü BoE(Bank of England) ve FED, beklentilere parallel olarak %25 baz puan indirimine gitmiştir. Avrupa’nın lokomotifi olarak gösterilen Almanya’da , koalisyon hükümetinin dağılma ihtimali yatırımcılar için yeniden seçimle ekonominin toparlanma ihtimalini fiyatladı. Haftayı DAX 40 endeksi %1.7 yükselişle 19,362 seviyelerinde kapadı. Diğer bir önemli haber derecelendirilme kuruluşu olan Fitch, İspanya’nın kredi notunu yükselterek “A-“ olarak güncelledi.

ABD tarafında ise Trump’ın seçiminin kazanmasıyla birlikte gelişen para birimleri karşısında doların değerlendiğini görüyoruz. EMTIA fiyatlarında ise belirsizlikler ve risklerin azalma ihtimalinden kaynaklı altın 2672 ve gümüş 31.30 civarlarında fiyatlanmaktadır. Amerika borsaları baktığımızda S&P 500 6,000 barajını, Down Jones 44,000 barajını aşmaya çok yakın olduğu görülüyor. Yeni haftada dolar endeksi güçlülüğü koruyarak 105.07 seviyelerinde haraket etmektedir.

Kurlara baktığımızda ise USD/TRY kuru 34.38, EUR/TRY tarafında 36.88, GBP/TRY tarafında ise 44.42 seviyelerinde haraket etmekdir. GBP/USD 1.2915, EUR/USD 1.072 dolaylarında haraket etmektedir.

Bu hafta ise Avrupa tarafından açıklanacak GSYIH(Gayri safi yurt içi hasıla), tüketici fiyat endeksi önem arz etmektedir.

Amerika tarafında ise GSYIH(Gayri safi yurt içi hasıla), tüketici fiyat endeksi ve işşizlik önem arz etmektedir. Bu noktada geçtiğimiz ayda ABD’de sadece 12,000 yeni iş arzının olması büyük endişe ile karşılanmıştı.