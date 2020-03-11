Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Mart 2020

Dünün yaşanan en önemli gelişmeleri kuşkusuz ilk olarak KKTC’de daha sonra Türkiye’de ortaya çıkan korona virüsüydü. KKTC’de yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam da Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Hatanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını ve bunun Türkiye’de olan ilk vaka olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamanın ardından DolarTL'de 6.18 yakınlarına kadar yükseliş yaşandı fakat devamında bu seviyenin üzerinde potansiyelin oluşmadığı ve 6.14 seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşandığı gözlendi. Bu Bağlamda bugün virüse yönelik yaşanabilecek ekstra gelişmelerin yanı sıra bu konuya dair gelebilecek açıklamalar piyasalarda volatil hareketlere neden olabilir

Ayrıca Avrupa ve ABD'de de vaka sayılarında artış devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 kişi artarak 631 oldu. ABD'de ise 4 Mart'ta sadece100 olan koronavirüs vakası sayısı bu sabah itibariyle bini geçti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de parlamenterler ile yaptığı toplantıya katılanların verdikleri bilgiye göre, Merkel koronavirüsün etkileri ile başa çıkmak için şu anda bir ekonomik teşvik planına ihtiyaç olmadığını söyledi. Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Kovid-19'un meydana getirdiği ekonomik krizle mücadele etmek için 25 milyar avroluk AB yatırım fonu kuracaklarını açıkladı.

Öte yandan türkiye tarafında İşsizlik Oranı takip edildi. TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında %13,7 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %44,7 oldu.

ABD tarafında ise ABD tahvil faizleri ise tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Dün ise ABD Başkan Donald Trump'ın, büyümeyi desteklemeye yönelik bazı adımlar atacaklarına yönelik açıklamaları sonrası piyasalar kısmide olsa toparlandı. Trump, virüsün yol açtığı ekonomik sıkıntıyı azaltabilmek için kongre ile birçok tedbir üzerinde görüşeceğini ve bu tedbirler arasında ücretlerden alınan vergilerin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için ekstra yardımların olabileceğini söyledi. Trump'ın bu mali yardım söylemleri sonrası küresel borsalar ve Dolar varlıklarında bir miktar toparlanma görülse de risklerin devam ediyor oluşu piyasaları tam olarak rahatlatmadı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,1521 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1739 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,9851 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,9677 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1467 , EUR/TL kuru 6,9770, GBP/TL kuru ise 7,9500. seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Cari Hesap verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi,Amerika’dan ise Tüketici Fiyat Endeksi ve Ham Petrol Stokları takibimizde olacak.

11/03/2020 10:40