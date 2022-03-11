Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (11 Mart 2022)

Creditwest Bank’tan herkese Merhaba,

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alındığı açıklandı. Erdoğan, görüşmede, savunma sanayi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının geldiğini dile getirdi. Biden ise, Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.



Dün Antalya’da gerçekleşen ve Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın katıldığı toplantıdan sonuç çıkmadı. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi.

TÜİK Türkiye işsizlik verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ocak ayında işsizlik bir önceki aya göre değişim göstermedi ve %11,4 seviyesinde kaldı.



Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkileyeceğini belirterek, büyüme beklentilerini aşağı, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini bildirdi.

ABD’de Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon aylık bazda %0,8 artarken, yıllıkta ise %7,9 artış gösterdi. Daha önceki beklentiler ABD enflasyonunun Şubat ayında zirve yapmasıydı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ile enflasyondaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini savaşın etkilerini gerekçe göstererek aşağı çekti. Banka, ülkede 2022 yılı reel büyüme beklentisini %2'den %1,75'e çekti.

Rusya ambargoları kapsamında ABD bankaları Goldman Sachs ve JPMorgan Chase Rusya operasyonlarını sonlandırıyor.

Bugün İngiltere aylık GSYİH, Almanya TÜFE ve Türkiye cari işlemler dengesi ile sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.

USDTRY 14,923, EURTRY 16,427 ve GBPTRY 19,534 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



11/03/2022 09:36