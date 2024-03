Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Mart 2024

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dikkatler; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne yönelik açıklamasındaydı. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de ‘’Durağan"dan ‘’Pozitif"e çıkardı. Fitch’den, not ve görünüm artışına istinaden yapılan açıklamada: ‘’Enflasyon beklentileri hafifledi ve dış likidite riskleri azaldı. Bu durum; daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansımasıdır denildi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ayrıca Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz daha da yükselecektir açıklamaısnı yapıtı.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Kredi notumuzun daha da yükselmesi için ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz açıklamaısnda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan “Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır." dedi.

Zelenskiy ise, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti. Zelenskiy “Türkiye'nin aracılığı sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. " diye konuştu. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin sürmesini umduklarını kaydetti.

Petrol, ABD enflasyon verileri ve OPEC ile UEA'nın bu hafta talep görünümüne dair ipuçları verebilecek raporları öncesinde düşüş kaydetti.

Brent vadeli işlemleri Cuma günü yüzde 1,1 düştükten sonra varil başına 82 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 78 doların altındaydı. Fiyatlar halen dar bir ticaret aralığında kalmayı sürdürüyor. Yatırımcılar Salı günü beklenenden daha sıcak bir ABD enflasyonu verisi bekliyor; bu da para politikasının yolunu bulandırabilir.

Altın, enflasyonun soğuması nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını düşürme yönünde harekete geçeceği beklentileri üzerine rekor seviyeye doğru yükseldi.

Külçe, geçen hafta neredeyse yüzde 5'lik bir yükseliş yaşadıktan sonra Pazartesi günü de yükselişe devam etti ve art arda dört gün boyunca nominal olarak yüksek bir seviyeye ulaştı.

Bu hafta yarın açıklanacak taze ABD enflasyon verileriyle altın boğalarının iyimserliği test edilecek. Geçen ay olduğu gibi beklenenden daha sıcak bir veri, değerli metalin daha fazla kazanımı açısından bir gerileme olabilir.

Spot altın, geçen hafta 2.195,15 dolar ile zirve yaptıktan sonra bu sabahı ons başına 2,185,56 dolara yükseldi. Diğer değerli metaller de sert bir şekilde toparlanıyor; gümüş geçen hafta yüzde 5'ten fazla artış göstererek ons başına 24 doların üzerine çıktı.

Döviz kurları rekor rakamlarla devam ediyor

USD/TL 32.00, EUR/TL 35.021, GBP/TL 41.144

Bu habere tepkiniz:



11/03/2024 10:12